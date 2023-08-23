Marcus Miller 31 Ekim’de İstanbul’da

Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, Türk hayranlarıyla 6 yıl sonra bir araya geliyor. Miller, 31 Ekim'de İstanbul'da sahne alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kariyerine iki Grammy dâhil pek çok ödül sığdıran efsanevi müzisyen Marcus Miller, 31 Ekim akşamı Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Heyecanla beklenen İstanbul konserinde efsaneye, enstrümanlarında her biri dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek. Besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan trompet virtüözü Russell Gunn, davulcu David Chiverton, aranjör, orkestratör ve film müziği bestecisi de olan saksafon virtüözü Donald Hayes, caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller ile aynı sahneyi paylaşacak.

Miller konserde birlikte çalıştığı, akıl hocası, ustası, Miles Davis’in bestelerinden, kariyerindeki önemli kayıtlara ve kendi bestelerine uzanan bir seçkiyle hayranlarını selamlayacak.

ÖDÜLLER VE ALBÜMLERLE DOLU 45 YIL

Marcus Miller, piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen bir basçı. Başarılı albümleri, üretkenliği, farklı enstrümanlar üzerindeki hâkimiyeti ve etkileyici tekniğiyle müzikseverleri büyülemeyi başaran basgitar dehası Marcus Miller, müzikal kariyerinin 45’inci yılını kutluyor.

Türkiye cazını ve Anadolu müziğini de iyi tanıyan Miller, Türkiye’deki sanatçılarla da sıkı bağlar kurmuş bir müzisyen ve ülkemizde coşkulu bir hayran kitlesine sahip.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI

Marcus Miller, yarım asra yaklaşan müzik kariyerinde Miles Davis başta olmak üzere, Michael Jackson, Herbie Hancock, Mariah Carey, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Frank Sinatra, Dr. John, Aretha Franklin, Elton John, Donald Fagen, Bill Withers gibi birçok yıldız sanatçıyla çalıştı.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla pek çok kez Grammy’e aday gösterilen sanatçı, 1992’de Luther Vandross’un ‘Power of Love’ adlı şarkısıyla ‘En İyi R&B’ dalında, 2001’de ise yedinci solo enstrümantal albümü ‘M²’ ile ‘En İyi Çağdaş Caz Albümü’ dalında Grammy kazandı. Miller’in ödülleri arasında Avrupa’nın saygın caz ödülü Edison’u, Fransa’nın caza adanmış bir tören niteliğinde sunulan ‘Victoire du Jazz’ ödülünü de saymak mümkün.

UNESCO BARIŞ ELÇİSİ VE SLAVE ROUTE PROJESİ SÖZCÜSÜ

Marcus Miller 2013 yılında UNESCO Barış Elçisi ve Slave Route (Köle Yolu) Projesi’nin sözcüsü seçilmiş, üstlendiği bu rolden aldığı ilhamla 2016’da ‘En İyi Çağdaş Caz Albümü’ dalında Grammy’e aday gösterilecek ‘Afrodeezia’ albümüne imza atmıştı.

Bu çalışma için köle ticareti rotası üzerindeki farklı duraklar üzerindeki müzisyenlerle iş birlikleri kuran Miller, albümün yayınlanmasının ardından dünya çapında 250’den fazla kapalı gişe performans sergiledi.

Son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla üstün yetenekli genç müzisyenleri de destekleyen Marcus Miller funk, soul ve caz dünyasına yön vermeye devam ediyor. (DHA)