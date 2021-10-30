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Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla başlatılan ve bu sene 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali, düzenlenen törenle başladı.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde Mardin Kalesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi gibi tarihi mekanlarda farkındalık oluşturmak adına öğrenci ve velilerin katılımıyla uçurtmalar uçuruldu. DHA

Mardin öğrenci