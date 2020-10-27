Mardin’de tarihi kilise internet üzerinden satışa çıkarıldı

Mardin'de 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi, mülk sahibi tarafından bir emlak şirketi aracılığıyla internet üzerinden satışa çıkarıldı. Tarihi kilise için 5 yıl önce de benzer şekilde satış ilanı verilmişti.

Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 1700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi’nin sahibi, yapının satılması için girişimlere başladı.

Girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Kilisesi’nde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor.

İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kilisenin satışı için Diyarbakır’daki bir emlak şirketinin Mardin temsilcisi olan Mahsum Altay’a yetki verildi. Altay’ın yaptığı çalışma sonucu tarihi kilise 7 milyon 250 bin liraya internet ortamında satışa çıkarıldı.

Emlakçı Mahsum Altay, şunları söyledi:

* Bundan 5 yıl önce tekrar satışa çıkmıştı. Geçen ay mülk sahibi yeniden bizimle iletişime geçerek satmak istediğini söyledi.

* İlk başta kilise olarak .gelince garipsedik ama tapusuna baktığımızda şahsa ait olduğunu ve satışına herhangi bir engel olmadığını öğrendik.

* Daha önce marangoz atölyesi olarak kullanılmış, babadan oğula yıllarca devam etmiş bir süreç, şu anki sahibi de satmak istiyor.

* Sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 100 yıldan fazladır ibadethane olarak kullanılmıyor, Hristiyanlığa ait dini motifler var.

* Sahibi içerisinde iki tünel olduğunu söyledi. Bir tünel Dayrulzaferan Manastırı’na diğeri ise kaleye çıkıyor.

* Bu tünellerin olması apayrı bir değer aslında, alacak olan kişinin önem göstermesi gereken bir yer, dini hiçbir alana ve mezarlıklara zarar verilmemiş. (İHA)