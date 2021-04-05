Mardinli sanatkarın ünü Avrupa’ya yayıldı

Artuklu ilçesindeki Revaklı Çarşısı’nda camlara resim işleyen sanatkar Tacettin Toparlı’nın ünü, kente gelen turistler sayesinde Avrupa ülkelerine yayıldı.

Dedesinden kalma dükkanda, 35 yıldan bu yana cam yüzey üzerinde, efsaneye göre, Anadolu’da yaşadığı düşünülen şahmeranı işleyen Toparlı’nın eserleri, büyük beğeni alıyor.

Dedesinin çizdiği şahmeranı gördükten sonra bu mesleğe ilgisinin arttığını belirten Toparlı, şöyle konuştu:

* Dedemin yanındaydım. Orada şahmeran ile karşılaştım. O gün bu gündür, şahmeranla ve camla yaşıyoruz. Önceleri camın üzerine, son zamanlarda da bakır tepsi üzerine şahmeran işlemeye başladık. Aynanın üzerine de işliyoruz.

* 35 yıldır bu sanatı yapıyorum. Camı insana benzetiyorum. Cam, insan gibi hem hassas hem saydam hem de kırılgan. Bir şahmeranı yapmak, uzun zamanımı alıyor. Bakırcılık bizim işimizdi ama şahmeran yapmak bizim düşümüzdü.

* Gündüz bakır işliyoruz, gece düş boyuyoruz. Şu anda bir çırağım var. 4 yıldır yanımda. Bu dükkana gelip gidiyor. Benden sonra bu işi, o sürdürecek” dedi. (DHA)