Margaret Atwood’dan kitap yasaklarına, yanmayan kitapla protesto

ABD'deki yasaklardan sonra ünlü yazar Margaret Atwood'dan sıra dışı bir protesto geldi. Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nün yanmayan bir koyası açık artırmaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de okullarda çoğalan kitap yasakları hakkında farkındalığı artırmak ve PEN America’nın bu ulusal sansür krizine karşı koymaya yönelik çalışmalarına destek olması adına para toplamak amacıyla Margaret Atwood ve Penguin Random House, yaratıcı ajans Rethink ile Damızlık Kızın Öyküsü’nün yanmayan bir koyasını yaptı.

Özel yanmayan kitap, Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık artırma ile satılacak. Damızlık Kızın Öyküsü’nün (The Handmaid’s Tale) bu tek kopya özel baskısı üretilirken, ateşe dayanıklı malzemeler ve süreçler araştırılıp test edildi.

Yakın tarihli raporda, 26 eyalette 86 okul bölgesinde 1.586 bireysel kitabın yasaklandığı belgelendi. 122 milyondan fazla Amerikalı, devlet okullarında, kolejlerde ve üniversitelerde çeşitli konu ve fikirlerin öğretilmesini yasaklayan yasaları kabul eden veya idari emirler çıkaran 19 eyalette yaşıyor.

Kitap yasaklarının ve bazı konuların eğitim kurumlarında konuşulmasının yasaklanma hızı son zamanlarda ayrıca dikkat çekiyor. Irkçılık, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim hakkında, genellikle beyaz olmayan yazarlar ve LGBTQ+ yazarlar tarafından yazılan edebi eserler ve ayrıca sosyal eşitsizlikle ilgili sınıf farkları ve cinsellik bu sansürün hedeflediği konular arasında.

Margaret Atwood ve Penguin Random House da bu tür hareketlere karşı farkındalığı artırmak ve belki de gerçek kitap yakma tehdidini protesto etmek için bir klasik haline gelen Damızlık Kızın Öyküsü’nün yanmayan bir versiyonunu Sotheby’s Müzayede Evi aracılığıyla açık artırmaya çıkarıyor.

Açık artırma 7 Haziran’da sona erecek. Tüm gelir, ABD genelinde kitap yasaklarıyla mücadele çabalarını desteklemek için PEN America’ya gidecek.

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