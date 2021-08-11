Margot Robbie, Wes Anderson’ın filminin kadrosuna katıldı

Önce Tilda Swinton, ardından Tom Hanks, şimdi de Margot Robbie... Wes Anderson'ın yeni filminin kadrosu sinema severleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

SOZCU.COM.TR

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Son filmi The French Dispatch ile Cannes Film Festivali’nde övgüler alan ünlü yönetmen Wes Anderson, çoktan bir sonraki filmi için çalışmalara başladı.

Adrien Brody, Bill Murray ve Tilda Swinton ile çalışmaya devam edecek olan yönetmen film kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tom Hanks’in de yer alacağı açıklanan filme ünlü yönetmen, son dönemlerdeki başarılı performansıyla beyaz perdede göz dolduran Margot Robbie’yi de ekledi.

Hollywood’un en gözde, en sıra dışı, en başarılı yönetmenleriyle çalışmaya devam eden oyuncu;The Wolf of Wall Street’te Martin Scorsese, The Suicide Squad’da James Gunn, Bir zamanlar Hollywood’da’da Quentin Tarantino ve son olarak Barbie filminde Greta Gerwig ile çalışma fırsatı bulduktan sonra şimdi de Wes Anderson ile çalışmayı kariyerine ekliyor.

Bu ay sonunda çekimlere başlanması beklenen filmin henüz adı ya da konusuyla ilgi detaylar açıklanmadı.

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