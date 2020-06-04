Mariah Carey, Unuturum Elbet şarkısını İngilizce olarak yorumlamak istiyor

Son günlerde dünya genelinde Youtube’da en çok cover yapılan şarkılar arasına giren ve 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından dinlenen Harun Sürek’in “Unuturum Elbet” eserine dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey talip oldu. Carey’nin şarkının kesinlikle yeni albümünde yer alması için Türk yapımcılarla irtibata geçtiği iddia ediliyor.

YOUTUBE’TA İLK KEZ

Türkiye'den bir eser ikinci defa Youtube genelinde bu kadar izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Harun Sürek'in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye'de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti. Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da “Unuturum Elbet” adlı şarkı ile ilgili Youtube'de her gün yeni bir cover yayınlanıyor. – İHA

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