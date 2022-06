Mariah Carey’e çalıntı şarkı davası: 20 milyon dolar tazminat isteniyor

Mariah Carey'nin tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı unvanına sahip "All I Want For Christmas Is You" için dava açıldı. Carey'nin seslendirdiği şarkının çalıntı olduğu ve 20 milyon dolar tazminat istendiği belirtildi.

1994’te çıkan ve Mariah Carey’nin seslendirdiği “All I Want For Christmas Is You” telif hakkı iddialarıyla gündemde. Mariah Carey ve ortak yazar Walter Afansieff’a; Vince Vance & the Valiants’ın 1989 tarihli “All I Want For Christmas Is You” adlı şarkısının ihlal edildiğini iddia eden söz yazarı Andy Stone tarafından dava açıldı. Stone, evraklarını Louisiana’nın Doğu Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi’ne sundu.

Şarkının Mariah Carey’nin seslendirdiği versiyonu 1994’te çıktı ve yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezi oldu. Stone ise şarkısının 1993 tatil sezonunda geniş çapta yayınlandığını iddia ediyor ve 20 milyon dolar tazminat istiyor. Stone, Carey ve Afansieff’in eser üzerindeki telif hakkını kasten ihlal etmek için bir kampanya yürüttüklerini iddia ediyor.

Müzik ve fikri mülkiyet hakları konusunda uzmanlaşmış Avukat Pamela Koslyn, çoğu müzik bestesi olan 177 eser bulunduğunu ve başlığın da “All I Want For Christmas Is You” olduğunu kaydetti.

Koslyn, “Şarkı adlarının telif hakkı korumasına hakkı yoktur. Bu yüzden aynı başlığı kullanan 177 eser daha var. Daha da popüler olan bir diğer başlık ise, Telif Hakkı Bürosu’na kayıtlı 4860 tane ‘My Baby’ adı altında eser bulunuyor” dedi.

Şarkının Carey versiyonu yalnızca Spotify’da 1 milyardan fazla dinlenmeye sahip. Ayrıca geçen yıl, Billboard Hot 100 Singles listesinde üç ayrı seferde 1 numaraya ulaşan ilk şarkı oldu.

