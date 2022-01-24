Marilyn Manson’a eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekimlerinde bana tecavüz etti

ABD’li ünlü rock şarkıcısı Marilyn Manson beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmiş, aralarında eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood’un da bulunduğu beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Wood, yaşadıklarının detaylarını yayımlanan belgeselde anlattı.

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ABD'li ünlü rock yıldızı Marilyn Manson’a yönelik cinsel istismar suçlamaları yeniden gündeme geldi.

Dünyaca ünlü aktris Evan Rachel Wood, eski nişanlısı rock yıldızı Marilyn Manson’ı 2007’de çıkardığı “Heart-Shaped Glasses” adlı müzik videosunun setinde kendisine tecavüz etmekle suçladı.

2022 Sundance film festivalinde prömiyeri yapılan hayatı ve kariyeri hakkında yeni bir belgesel olan Phoenix Rising’de Wood’da olayı anlatan Evan Rachel Wood, ‘bir seks sahnesi sırasında kameralar döndüğü anda benimle gerçekten ilişkiye girmeye çalıştı.” dedi. Wood, ‘bu durumu asla kabullenemedim’ diye de sözlerine devam etti.

‘BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ’

Lolita tarzında bir karakteri oynadığı videonun setinde Manson’ın çok sarhoş olduğunu belirten Wood, ünlü yıldızın ‘zar zor ayakta durduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını’ da öne sürdü.

İngiliz The Guardian gazetesi, konuyla ilgili Manson’ın temsilcileriyle yorum almak için temasa geçti, ancak bir yanıt alamadı.

Wood, “bu güne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım” dedi. “Tam bir kaostu ve kendimi güvende hissetmiyordum. Kimse bana bakmıyordu.”

‘ÇALIŞANLAR DA DURUMDAN RAHATSIZ OLDU’

Kendisini nasıl savunacağını bilmediğini “çünkü asla karşılık vermemek üzere şartlanmıştım” sözleriyle anlatan Wood, çalışanların da bu durumdan çok rahatsız olduğunu ve “kimsenin ne yapacağını bilmediğini” iddia etti.

İddia edilen olayın kendisini “iğrenç ve utanç verici bir şey yapmışım gibi” hissettirdiğini söyledi.

Wood, “Yanlış iddialarla ticari bir seks eylemine zorlandım. İşte o zaman bana karşı ilk suç işlendi ve esasen kamera önünde tecavüze uğradım.” dedi.

‘BU VİDEO, GÖRDÜĞÜM ŞİDDETİN BAŞLANGICIYDI’

Manson’ın videoyu gazetecilere nasıl anlatması gerektiği konusunda “gerçekten net” talimatlar verdiğini söyledi. “İnsanlara harika, romantik zaman geçirdiğimizi söylemem gerekiyordu ve bunların hiçbiri gerçek değildi” dedi.

Wood, “Video, ilişki boyunca tırmanmaya devam edecek olan şiddetin sadece başlangıcıydı.” dedi.

Wood daha önce, 2007’den 2010’a kadar ilişki içinde olduğu Manson’ın kendisini “yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz ettiğini” söyledi. Ünlü aktris, “Beynim yıkandı ve boyun eğmek üzere manipüle edildim.” dedi.

Wood, Manson ile 2006 yılında tanıştığını, kendisinin 18, Manson’ın ise 38 yaşında olduğunu da belirtti.

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