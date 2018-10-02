Marilyn Monroe, Edith Piaf, Virginia Woolf ve Frida Kahlo aynı sahnede

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan, Erdi Işık tarafından kaleme alınan, Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı 'Dali’nin Kadınları' oyununda dünyaca ünlü efsane isimler Edith Piaf, Frida Kahlo, Marilyn Monroe ve Virginia Woolf aynı sahnede buluşuyor.

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‘Dali’nin Kadınları’, 13 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak. Yönetmen Ali Düşenkalkar, dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört efsane kadının başından geçmiş fantastik bir hikayeyi sergileyeceklerini belirterek, “Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe… Dali'nin kadınları… Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar” dedi.

OYUNUN KONUSU

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali'nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur. Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak…

KÜNYE:

YAZAN: ERDİ IŞIK

YÖNETEN: ALİ DÜŞENKALKAR

DEKOR & KOSTÜM : DİLEK KAPLAN

MÜZİK: GÜRKAN ÇAKICI

IŞIK: ALİ DÜŞENKALKAR

HAREKET DÜZENİ :ZİVER ARMAĞAN AÇIL

MAKYAJ : NERİMAN ERÖZ

FOTOĞRAF : LEVENT ÖZDEMİR