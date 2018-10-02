Marilyn Monroe, Edith Piaf, Virginia Woolf ve Frida Kahlo aynı sahnede

‘Dali’nin Kadınları’, 13 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak. Yönetmen Ali Düşenkalkar, dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört efsane kadının başından geçmiş fantastik bir hikayeyi sergileyeceklerini belirterek, “Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe… Dali'nin kadınları… Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar” dedi.
OYUNUN KONUSU
Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali'nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur. Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak…
KÜNYE:
YAZAN: ERDİ IŞIK
YÖNETEN: ALİ DÜŞENKALKAR
DEKOR & KOSTÜM : DİLEK KAPLAN
MÜZİK: GÜRKAN ÇAKICI
IŞIK: ALİ DÜŞENKALKAR
HAREKET DÜZENİ :ZİVER ARMAĞAN AÇIL
MAKYAJ : NERİMAN ERÖZ
FOTOĞRAF : LEVENT ÖZDEMİR