Marilyn Monroe’nun arabası satışa çıkıyor… İşte, fiyatı…

Marilyn Monroe'nun kullandığı 1956 model Ford Thunderbird arabası açık artırmaya çıkacak. Arabanın 500 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor.

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Marilyn Monroe’nun 1955 ile 1962 yılları arasında kullandığı araba 17 Kasım’da Julien’s Auctions tarafından Los Angeles’ta açık artırmaya çıkarılacak.

Monroe ile Arthur Miller, 1956 yılındaki düğünlerinin ardından bu arabada gezerken birçok kez poz vermişti.



Monroe, arabayı 20 Aralık 1955 tarihinde Connecticut’ta bulunan Westport Motors’tan, kendi prodüksiyon şirketi Marilyn Monroe Productions adına satın almıştı. Bazı iddialara göre, Ford Thunderbird iş ortağı ve fotoğrafçısı Milton Greene, arabayı Monroe’ya hediye etmişti.



Milton Greene’in eşi Amy Greene, “Marilyn araba kullanmayı seviyordu. Arabanın üstünü açar ve yelken açmaya giderdik. Yüzümüzde rüzgarı, bacaklarımızda ısıtıcıyı hissederdik” demişti.

Ford Thunderbird, o dönemde Chevrolet Corvette’a karşılık üretilmişti. Monroe, arabayı altı yıl kullanmış, ardından araç yönetmen Lee Strasberg tarafından satın alınmış ve oğlu John Strasberg’e 18. doğum günü için hediye olarak verilmişti.

Araba, yaklaşık 49 bin kilometrede.