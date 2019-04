Marilyn Monroe’nun hayatı dizi olacak

Beyazperde’nin aktardığına göre, BBC Stüdyoları, Marilyn Monroe'nun son aylarını ekrana taşıyacak dizi için hazırlıklara başladı. “The Last Days of Marilyn Monroe” adını taşıyan dizi, Keith Badman'ın yazdığı “The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story” adlı kitaptan uyarlanacak.

‘İSTEĞİ CİDDİYE ALINMAKTI’

Dizi Monroe'nun yaşamının son anlarına odaklanacak. Hollywood'daki stüdyoların yanı sıra JFK ve Bobby Kennedy gibi isimlerle kurduğu ilişkilere de yer verecek. Dizinin senaryosunu yazan Dan Sefton “Marilyn'nin isteği bir oyuncu olarak ciddiye alınmaktı ve stüdyo sistemini kontrol eden güçlü adamlara karşı verdiği bu savaş, ne yazık ki günümüzde de varlığını sürdürüyor” dedi.