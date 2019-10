Mario Batkovic ve Idris Ackamoor Salon’a çıkıyor

İşte kendi alanlarının öncü isimlerinden olan bu iki sanatçı hakkında bilmeniz gerekenler…

Chicago’da doğup büyüyen Idris Ackamoor, saksafon, klarnet, piyano, keman ve trompet dersleri aldı. Ders aldığı eğitmenler arasında efsane piyanist Cecil Taylor da bulunuyor.

1968'te üniversiteden mezun olan Idris Ackamoor, The Miracles, The Temptations, and Marvin Gaye gibi sanatçıların müzikleriyle dans ederek büyüdüğünü, bu yüzden müzik konusunda çeşitli kaynaklardan derlenmiş bir zevki olduğunu söylüyor. Sanatçı John Coltrane, and Albert Ayler, and Eric Dolphy, and Alice Coltrane gibi isimlerden ilham aldığını da belirtiyor.



70’lerin başında kurduğu grubu The Pyramids ile 70’ler boyunca sıklıkla Afrika kıtasında konserler verdiler. The Pyrmaids’in hikayesindeki ilk perde, 1977 yılında aldıkları dağılma kararıyla kapansa da grup 2010 yılında yeniden bir araya geldi.

Yeniden bir araya gelen The Pyramids 2012 yılında, 35 yıldan daha uzun bir aranın ardından, Otherworldy isimli daha önceden kaydedilmiş ancak yayınlanmamış şarkılardan oluşan albümlerini yayımladılar.

Ackamoor, 2012'de içerisinde Londra'da düzenlenen Worldwide Awards'ta Gilles Peterson'ın elinden aldığı yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırıldı.

BATKOVIC’İN YOLCULUĞU

Hannover'da lisans, Basel'de oda müziği doğaçlamasına ilişkin yüksek lisans eğitimleri alan Mario Batkovic, bütün klasik eğitimine rağmen bir grupta çalmanın kaosunu özlediğini fark ederek İsviçre'de birçok grupla sahne aldı ve prodüktörlük yaptı. Kendi stüdyo ve plak şirketini kurdu.

Mario Batkovic'in ilk solo albümü Rolling Stone Dergisi tarafından 2017 senesinin en iyi 10 avantgard albümleri arasında gösterildi.



2015'te Portishead'den Geoff Barrow, Batkovic'in akordeonuna hayran kaldı ve grubu Beak'in alt grubu olarak turneye davet etti. Bu performanslardan sonra Batkovic, Barrow'un plak şirketi ‘Invada' ile anlaştı. Batkovic’in albümü üzerine beraber çalıştılar ve albümde yer alan birkaç parçaya Barrow imza attı.

Filmler için besteler hazırlayan sanatçı üzerinde çalıştığı birçok projeyle birlikte çeşitli ödüller kazandı. Sanatçı aynı zamanda ünlü Red Dead Redemption 2 oyunu için de beste hazırladı.

Bushfire (Güney Afrika), Supersonic (İngiltere), Le Guess Who (Hollanda), The Montreux Jazz Festival gibi birçok önemli festivalde sahne alan Mario Batkovic geçtiğimiz sene Türkiye'yi ilk kez ziyaret etti. Salon'da konser veren sanatçının konserinin biletleri günler öncesinden tükenmişti.