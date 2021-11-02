Mario’dan sonra Garfield da Chris Pratt’e emanet

Gösteri dünyası odaklı dergi Hollywood Reporter'ın haberine göre Chris Pratt'in bir sonraki büyük rolü açıklandı. Oyuncu, ünlü çizgi roman kedisine dayanan yeni bir animasyon filminde Garfield'ı seslendirecek.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Super Mario’yu seslendireceği duyurulan Pratt’e çizgi dünyadan ünlü bir karakter daha emanet edildi. Guardians of The Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Jurassic World ve Avengers gibi yapımlarla tanınan oyuncu Garfield’in yeni filmi için ünlü kediyi seslendirecek.

Pratt Garfield görevini, Bill Murray ve Frank Welker’den alıyor. Murray 2004 ve 2006 yıllarında turuncu kediyi seslendirirken sonrasında da Frank Welker seslendirdi.

Pratt’in sesini Garfield olarak ne zaman duyacağımız henüz belli değil.

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