Mark Wahlberg, sosyal medyada Uncharted’ın yeni bir posterini paylaştı

2022'de vizyona girmesi beklenen Uncharted'ın yeni bir posterini filmin başrol oyuncularından Mark Wahlberg paylaştı. Görüntüde, 50 yaşındaki oyuncu ve bir diğer başrol oyuncusu Tom Holland, enkaz halindeki bir geminin önünde poz verirken görülüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Popüler video oyunu Uncharted’ın uyarlaması olan film geliştirilmeye, 2000’lerin sonlarında başlamış ancak önce yaşadığı yönetmen krizi ardından da pandemi nedeniyle sık sık yarıda kalmıştı. Ancak nihayet çekimler tamamlandı ve hatta yayınlanan fragmanlardan sonra filmin ikinci posteri de paylaşılmaya başlandı.

Filmin fiziksel prodüksiyonu ilk olarak 2020’de başladı, ancak çekimlerin ilk gününde pandeminin başlaması nedeniyle çekimler durduruldu. Ardından Banderas’ın Covid testi pozitif çıkınca bir süre kendisini izole etmek zorunda kaldı. Ancak nihayet film tamamlandı ve vizyona girmek için gün sayıyor. Filmden ikinci posteri de Mark Wahlberg sosyal medyada paylaştı.

COVID KRİZİNDEN ÖNCE YÖNETMEN KRİZİNİ YAŞADI

Film, sadece corona virüsü pandemisinden etkilenmedi ayrıca kadroyu oluştururken, özellikle de yönetmen belirlenirken de sorunlar yaşadı.

Video oyununun, beyazperde uyarlaması için 2010 yılında, yönetmen David O. Russell’ın filmi yönetmek için anlaşma imzaladığı açıklanmış ve yönetmenin filmin senaryosu üzerinde de çalışmaya başladığı bildirilmişti. Ayrıca Wahlberg, Robert De Niro ve Joe Pesci ile de proje için görüşüldüğü duyurulmuştu.

Ancak Russell daha sonra Umut Işığım (Silver Linings Playbook) üzerinde çalışmak için filmden ayrıldı ve yerine Neil Burger ve Shawn Levy de dahil olmak üzere birçok film yapımcısı getirildi. Uncharted’ın şu anki yönetmeni Ruben Fleischer’ın ise geçen yıl projeyi yönettiği doğrulandı.

Drake’i oynayan Tom Holland, 2017’de filmin kadrosuna katılırken, daha çok Sully olarak bilinen Victor Sullivan’ı canlandıracak olan Wahlberg ise proje için iki yıl sonra imza attı. Diğer oyuncular arasında; Sophia Ali, Tati Gabrielle ve Antonio Banderas da yer alıyor.

Oyun serisi, hazine avcısı Nathan Drake ve arkadaşlarının maceralarına odaklanıyor. Film de erkek kardeşini ararken ilk hazine avına çıkan Drake’e yoğunlaşıyor.

İlginizi Çekebilir Genç oyuncu Tom Holland yeni projesini açıkladı