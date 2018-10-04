Marmaris 4. Uluslararası Kısa Film Festivali’ne geri sayım başladı

Dünyadan bin 797 film başvurusunun yapıldığı festivalde rekor bir katılımla bu yıl 170 film seçilerek, söz konusu filmler arasından 43'ü Ulusal Film Yarışma programına katılmaya hak kazandı. Festival direktörü, sinema sanatçısı ve yönetmen Şeref Öztürk, festivale ilişkin düşüncelerini “Marmaris, Festivalimiz sayesinde, Uluslararası kimliğini ön plana çıkararak, dünya genelinde çok sayıda yönetmen, yapımcı, oyuncu ve sektörün önde gelen akademisyenlerine ev sahipliği yapacak ve kentimizde alternatif turizmin öncüsü olma yolunda emin adımlarla yürüyerek sanat turizminin ülkemizdeki kalbi olacak” şeklinde paylaştı.
Festival kapsamında bu yıl oyuncu ve yazar Göksel Arsoy ve oyuncu Yusuf Sezgin'e sinema emek ödülü, sinema ve medya sektörüne büyük katkılar sağlayarak, pek çok sinemacı yetiştiren Prof. Bülent Özkan'a ise onur ödülü verilecek. Festival etkinlikleri, saat 10:00 ila 24:00 arasında Armutalan Kültür Merkezinde, film gösterimleriyse saat 10:00 ila 12:30 arası Marmaris Sinemaları’nda, Saat 11:00 ile 17:30 arası Marmaris Belediyesi Kültür Sanat evinde, açık hava gösterimleriyse saat 20:30 ila 22:30 arası halk plajı ve Netsel Marina AVM'de gerçekleştirilecek.
SİNEMANIN SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay, gazeteci yazar Merdan Yanardağ, gazeteci yazar Nida Yılmaz, oyuncu Göksel Arsoy, oyuncu Menderes Samancılar, sinema yazarı Banu Bozdemir, akademisyenler Murat Tırpan ve Serdar Kökçeoğlu'nun konuşmacı olduğu panellerde, ülkemiz sinemasının sorunları ve çözümleri tartışılarak, dünden bugüne sinemamıza geniş bir yelpazeden bakılarak çözüm önerileri tartışılacak.
FESTİVAL ETKİNLİK PROGRAMI
YER: ARMUTALAN KÜLTÜR MERKEZİ
11 Ekim 2018 Perşembe (3. Gün)
Saat: 13:30
Açılış Filmi “Umutlu bir hikaye” Belgesel gösterimi (Yönetmeni Jale İNCEKOL ile söyleşi)
Saat: 15:30
Kortej geçidi (Armutalan Kültür Merkezi - Kordon caddesi)
12 Ekim 2018 Cuma (4. Gün) HOLLANDA SİNEMA GÜNÜ
Saat: 10:00
Atölye - Cinekid programı (Çocuklar nasıl animasyon yapar)
Günsel DEMİRCİ ve Erkan KARAKİRAZ
(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)
Saat: 11:00
Atölye - Çocuk Sinemacılar adlı Atölye ve kitap imaza günü
Banu Bozdemir
(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)
Saat: 12:00
KLIK Amsterdan Animasyon Film Festivali seçkisi (Çocuk animasyonları)
(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)
Saat: 13:30
Workshop Hollanda’da sinema ve oyunculuk
Hollandalı Yapımcı ve Sinemacı Gülay Orhan
Saat: 15:00
Hollanda filmleri özel gösterimi ve yönetmenleri ile söyleşi
Saat: 20:30
Sinemasal geceler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)
Saat: 20:30
Hollanda gecesi mehtap turu
13 Ekim 2018 Cumartesi (5. Gün)
Saat: 10:00
Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)
Saat: 13:30
Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)
Saat: 15:00
Panel ve imza günü. “Dünden Bugüne Sinemamız”
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Yerel Yönetimler ve Sinema)
Prof, Dr. Suat Çağlayan (Kültür ve Sinema)
Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ (Medya ve Sinema)
Moderatör Gazeteci Yazar Nida Yılmaz.
Saat: 16:30
Panel. Eser işletme belgesi nedir
Okan Üniversitesi Sinema Tv. bölüm başkanı Murat Tırpan, Yönetmen ve sinema yazarı Serdar Kökçeoğlu
Saat: 20:30
Sinemasal geceler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)
14 Ekim 2018 Pazar (6. Gün)
Saat: 10:00 Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)
Saat: 13:30
Panel – “Ülkemizde Sinema Sanatı, Festivaller, Sorunları ve Çözümleri” ve imza günü.
Devlet Eski Bakanı, yazar Yılmaz Karakoyunlu,
Oyuncu ve yazar Göksel Arsoy,
Yazar Atilla Dorsay.
Moderatör Gazeteci Yazar Nida Yılmaz
Saat: 20:30
Ödül ve Kapanış Töreni
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Uluslararası Gösterim Seçkisi
Animasyon
Aenigma – 2016 – Animation – Antonis Ntoussias, Aris Fatouros – 00:10:18 – Greece
Balance – 2018 – Animation – Barzan Rostami – 00:02:30 – Iran – Kuordistan
Big Booom – 2017 – Animation – Marat Narimanov – 00:04:00 – Russia
Forget About Your Troubles (Oubliez Tous Vos Soucis) – 2018 – Animation – Anatole Levilain-Clément – 00:01:00 – France
God, Man, Life And Two Or Three Little Things More (Dios, el hombre, la vida y dos o tres cositas mas) – 2018 – Animation – Pablo Latorre – 00:05:06 – Paraguay
Junk Girl – 2016 – Animation – Mohammad Zare – Shalale Kheiri – 00:15:22 – Iran
Looking For Somethinf – 2018 – Animation – Cesar Pelizer – 00:03:50 – United Kingdom
Mom Whatever – 2018 – Animation – Nadiya Bilokon – 00:01:30 – Ukraine
Panta Rhei – 2018 – Animation – Wouter Bongaerts – 00:10:14 – Belgium
The Monk – 2018 – Animation – Zharko Ivanov – 00:12:09 – Macedonia
The N.A.P. – 2017 – Animation – Adolfo Di Molfetta – 00:09:00 – Italy
The Wizard (El Mag) – 2017 – Animation – Marta Guerrero – 00:12:00 – Spain
Belgesel / Documentary
Alfaiao – 2016 – Documentary – André Almeida Rodrigues – 00:13:17 – Portugal
I Hate Ladies – 2017 – Documentary – Sofia Wikelid, Vanja Lamm, Agnes Wentzel Blank – 00:10:00 – Sweden
Inner Me – 2016 – Documentary – Antonio Spanò – 00:31:00 – Italy
My Holiday Home – 2018 – Documentary – Kineret Hay Gillor – 00:07:00 – Australia
Painting… – 2017 – Documentary – Ioanna Neophytou, Dimitris Stamatis – 00:22:43 – Greece
Riski – 2017 – Documentary – Otto Reuschel – 00:11:55 – Italy
Sarimihetsika – 2018 – Documentary – Enrico Iannaccone – 00:33:00 – Naples
Taken By The Mouth – 2018 – Documentary – Ibrahim Omar – 00:15:10 – Egypt
The Fire, A Fowl And An Un (Forgotten Past) – 2017 – Documentary – Jürgen Ellinghaus – 00:12:20 – France
The Fuel Filter – 2017 – Documentary – Marina-Evelina Cracana – 00:17:10 – Italy
The Silence Of Black And White – 2017 – Documentary – Maxim Miloserdov – 00:15:00 – Russia
The Sorrow Of Our House – 2018 – Documentary – Kirsten Gainet – 00:25:00 – Turkey
Ways To Come Back Home (Formas de Voltar Para Casa) – 2017 – Documentary – Rafael Ramos – 00:16:25 – Brazil
Xilos – 2017 – Documentary – Martín Miguel Pereira & Candela Vey – 00:20:00 – Argentina
Kurmaca / Editing
A Door Onto Winter – 2017 – Editing – Anatole Levilain-Clément – 00:10:50 – France
An Attempt At Murder – 2018 – Editing – Evgenia Kazankina – 00:07:09 – Ukraine
Forte – 2017 – Editing – Evgeny Klenov – 00:09:00 – Russia
In Our Country – 2017 – Editing – Louisa Wagener – 00:29:52 – Germany
Leo – 2017 – Editing – Herman Delgado – 00:04:22 – Portugal
Lifeline – 2017 – Editing – Michael Lourdes – 00:05:00 – Malaysia
Mum, I’m Back – 2017 – Editing – Dimitris Katsimiris – 00:05:00 – Greece, Rhodes
Our Kind Of Love – 2018 – Editing – Elham Ehsas & Azeem Bhati – 00:15:42 – United Kingdom
Panic Love (Amore Panico) – 2017 – Editing – Cristian Patanè – 00:23:00 – Italy
Rembrandt’s Etching (Une eau-forte de Rembrandt) – 2018 – Editing – Thomas Grascoeur – 00:02:20 – France
Sazaq – 2017 – Editing – Alireza Salmanpour – 00:24:00 – Iran
Scavenger – 2017 – Editing – Keith Wilhelm Kopp – 00:05:05 – United Kingdom
Stone On Stone – 2016 – Editing – Mohsen Serajian, Marzieh Hakim – 00:08:00 – Iran
Sunken Plum (Chen Li) – 2017 – Editing – Roberto F. Canuto & Xu Xiaoxi – 00:20:00 – Spain
The Chapter Of Ionela – 2017 – Editing – Christoph Lacmanski – 00:09:58 – Germany
The Last Teacher (????? ???????) – 2018 – Editing – Alen Rakhmetaliyev – 00:17:39 – Kazakistan
The Ordinary Man (L'homme Ordinaire) – 2017 – Editing – Julien Trousson – 00:20:00 – Belgium
There Is A Salad Standing Between Us (Zwischen uns steht ein Salat) – 2017 – Editing – Alice Von Gwinner – 00:08:00 – Germany
Wasteland – 2017 – Editing – Latifa Said – 00:14:00 – France
When The Leaves Fall (Cuando las Hojas Caen) – 2018 – Editing – Sofia Ptacnik – 00:17:00 – Mexico
Deneysel / Experimental
Beyond Freedom And Dignity – 2018 – Experimental – François Bégin – 00:05:00 – Canada
Cousins Of Clouds – 2017 – Experimental – Romain Claris – 00:01:00 – France
Cross – 2017 – Experimental – Diego Barraza – 00:14:23 – United Kingdom
Darkleto – Antimedia Diptych – Chapter #2 – 2015 – Experimental – E.G.O. (Ente Gestazioni Oniriche) – 00:06:48 – Italy
Gray Umberlla – 2017 – Experimental – Mohammad Poustindouz – 00:08:32 – Iran
Initiation – 2017 – Experimental – Dimitris Andjus – 00:14:59 – Greece
My Father Couldn’t Save The Kite – 2018 – Experimental – Khaled Medhat Moeit – 00:08:00 – Egypt
Nothing to Nobody – 2018 – Experimental – Edin Alija – 00:18:11 – Kosovo
Plasmatic Day – 2017 – Experimental – Adam Karst – 00:10:00 – U.S.A.
Save Me! – 2017 – Experimental – Mohsen Nabavi – 00:10:21 – Iran
The Beginning – 2018 – Experimental – Agim Abdula – 00:13:33 – Macedonia
The Chocolate – 2017 – Experimental – Mehdi Heydari – 00:12:40 – Iran
The Gift – 2016 – Experimental – Dumitru Grosei – 00:15:00 – Moldova
Water Demon – 2017 – Experimental – Cristian Tomassini – 00:10:00 – Italy