Marmaris 4. Uluslararası Kısa Film Festivali’ne geri sayım başladı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyadan bin 797 film başvurusunun yapıldığı festivalde rekor bir katılımla bu yıl 170 film seçilerek, söz konusu filmler arasından 43'ü Ulusal Film Yarışma programına katılmaya hak kazandı. Festival direktörü, sinema sanatçısı ve yönetmen Şeref Öztürk, festivale ilişkin düşüncelerini “Marmaris, Festivalimiz sayesinde, Uluslararası kimliğini ön plana çıkararak, dünya genelinde çok sayıda yönetmen, yapımcı, oyuncu ve sektörün önde gelen akademisyenlerine ev sahipliği yapacak ve kentimizde alternatif turizmin öncüsü olma yolunda emin adımlarla yürüyerek sanat turizminin ülkemizdeki kalbi olacak” şeklinde paylaştı.

Festival kapsamında bu yıl oyuncu ve yazar Göksel Arsoy ve oyuncu Yusuf Sezgin'e sinema emek ödülü, sinema ve medya sektörüne büyük katkılar sağlayarak, pek çok sinemacı yetiştiren Prof. Bülent Özkan'a ise onur ödülü verilecek. Festival etkinlikleri, saat 10:00 ila 24:00 arasında Armutalan Kültür Merkezinde, film gösterimleriyse saat 10:00 ila 12:30 arası Marmaris Sinemaları’nda, Saat 11:00 ile 17:30 arası Marmaris Belediyesi Kültür Sanat evinde, açık hava gösterimleriyse saat 20:30 ila 22:30 arası halk plajı ve Netsel Marina AVM'de gerçekleştirilecek.

SİNEMANIN SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay, gazeteci yazar Merdan Yanardağ, gazeteci yazar Nida Yılmaz, oyuncu Göksel Arsoy, oyuncu Menderes Samancılar, sinema yazarı Banu Bozdemir, akademisyenler Murat Tırpan ve Serdar Kökçeoğlu'nun konuşmacı olduğu panellerde, ülkemiz sinemasının sorunları ve çözümleri tartışılarak, dünden bugüne sinemamıza geniş bir yelpazeden bakılarak çözüm önerileri tartışılacak.



FESTİVAL ETKİNLİK PROGRAMI

YER: ARMUTALAN KÜLTÜR MERKEZİ

11 Ekim 2018 Perşembe (3. Gün)

Saat: 13:30

Açılış Filmi “Umutlu bir hikaye” Belgesel gösterimi (Yönetmeni Jale İNCEKOL ile söyleşi)

Saat: 15:30

Kortej geçidi (Armutalan Kültür Merkezi -⁠ Kordon caddesi)

12 Ekim 2018 Cuma (4. Gün) HOLLANDA SİNEMA GÜNÜ

Saat: 10:00

Atölye -⁠ Cinekid programı (Çocuklar nasıl animasyon yapar)

Günsel DEMİRCİ ve Erkan KARAKİRAZ

(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)

Saat: 11:00

Atölye -⁠ Çocuk Sinemacılar adlı Atölye ve kitap imaza günü

Banu Bozdemir

(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)

Saat: 12:00

KLIK Amsterdan Animasyon Film Festivali seçkisi (Çocuk animasyonları)

(Çocuk katılımcılara sürpriz hediyeler var)

Saat: 13:30

Workshop Hollanda’da sinema ve oyunculuk

Hollandalı Yapımcı ve Sinemacı Gülay Orhan

Saat: 15:00

Hollanda filmleri özel gösterimi ve yönetmenleri ile söyleşi

Saat: 20:30

Sinemasal geceler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)

Saat: 20:30

Hollanda gecesi mehtap turu

13 Ekim 2018 Cumartesi (5. Gün)

Saat: 10:00

Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)

Saat: 13:30

Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)

Saat: 15:00

Panel ve imza günü. “Dünden Bugüne Sinemamız”

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Yerel Yönetimler ve Sinema)

Prof, Dr. Suat Çağlayan (Kültür ve Sinema)

Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ (Medya ve Sinema)

Moderatör Gazeteci Yazar Nida Yılmaz.

Saat: 16:30

Panel. Eser işletme belgesi nedir

Okan Üniversitesi Sinema Tv. bölüm başkanı Murat Tırpan, Yönetmen ve sinema yazarı Serdar Kökçeoğlu

Saat: 20:30

Sinemasal geceler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)

14 Ekim 2018 Pazar (6. Gün)

Saat: 10:00 Sinemasal saatler (Finalist film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşi)

Saat: 13:30

Panel – “Ülkemizde Sinema Sanatı, Festivaller, Sorunları ve Çözümleri” ve imza günü.

Devlet Eski Bakanı, yazar Yılmaz Karakoyunlu,

Oyuncu ve yazar Göksel Arsoy,

Yazar Atilla Dorsay.

Moderatör Gazeteci Yazar Nida Yılmaz

Saat: 20:30

Ödül ve Kapanış Töreni

**

Uluslararası Gösterim Seçkisi

Animasyon

Aenigma – 2016 – Animation – Antonis Ntoussias, Aris Fatouros – 00:10:18 – Greece

Balance – 2018 – Animation – Barzan Rostami – 00:02:30 – Iran – Kuordistan

Big Booom – 2017 – Animation – Marat Narimanov – 00:04:00 – Russia

Forget About Your Troubles (Oubliez Tous Vos Soucis) – 2018 – Animation – Anatole Levilain-Clément – 00:01:00 – France

God, Man, Life And Two Or Three Little Things More (Dios, el hombre, la vida y dos o tres cositas mas) – 2018 – Animation – Pablo Latorre – 00:05:06 – Paraguay

Junk Girl – 2016 – Animation – Mohammad Zare – Shalale Kheiri – 00:15:22 – Iran

Looking For Somethinf – 2018 – Animation – Cesar Pelizer – 00:03:50 – United Kingdom

Mom Whatever – 2018 – Animation – Nadiya Bilokon – 00:01:30 – Ukraine

Panta Rhei – 2018 – Animation – Wouter Bongaerts – 00:10:14 – Belgium

The Monk – 2018 – Animation – Zharko Ivanov – 00:12:09 – Macedonia

The N.A.P. – 2017 – Animation – Adolfo Di Molfetta – 00:09:00 – Italy

The Wizard (El Mag) – 2017 – Animation – Marta Guerrero – 00:12:00 – Spain

Belgesel / Documentary

Alfaiao – 2016 – Documentary – André Almeida Rodrigues – 00:13:17 – Portugal

I Hate Ladies – 2017 – Documentary – Sofia Wikelid, Vanja Lamm, Agnes Wentzel Blank – 00:10:00 – Sweden

Inner Me – 2016 – Documentary – Antonio Spanò – 00:31:00 – Italy

My Holiday Home – 2018 – Documentary – Kineret Hay Gillor – 00:07:00 – Australia

Painting… – 2017 – Documentary – Ioanna Neophytou, Dimitris Stamatis – 00:22:43 – Greece

Riski – 2017 – Documentary – Otto Reuschel – 00:11:55 – Italy

Sarimihetsika – 2018 – Documentary – Enrico Iannaccone – 00:33:00 – Naples

Taken By The Mouth – 2018 – Documentary – Ibrahim Omar – 00:15:10 – Egypt

The Fire, A Fowl And An Un (Forgotten Past) – 2017 – Documentary – Jürgen Ellinghaus – 00:12:20 – France

The Fuel Filter – 2017 – Documentary – Marina-Evelina Cracana – 00:17:10 – Italy

The Silence Of Black And White – 2017 – Documentary – Maxim Miloserdov – 00:15:00 – Russia

The Sorrow Of Our House – 2018 – Documentary – Kirsten Gainet – 00:25:00 – Turkey

Ways To Come Back Home (Formas de Voltar Para Casa) – 2017 – Documentary – Rafael Ramos – 00:16:25 – Brazil

Xilos – 2017 – Documentary – Martín Miguel Pereira & Candela Vey – 00:20:00 – Argentina

Kurmaca / Editing

A Door Onto Winter – 2017 – Editing – Anatole Levilain-Clément – 00:10:50 – France

An Attempt At Murder – 2018 – Editing – Evgenia Kazankina – 00:07:09 – Ukraine

Forte – 2017 – Editing – Evgeny Klenov – 00:09:00 – Russia

In Our Country – 2017 – Editing – Louisa Wagener – 00:29:52 – Germany

Leo – 2017 – Editing – Herman Delgado – 00:04:22 – Portugal

Lifeline – 2017 – Editing – Michael Lourdes – 00:05:00 – Malaysia

Mum, I’m Back – 2017 – Editing – Dimitris Katsimiris – 00:05:00 – Greece, Rhodes

Our Kind Of Love – 2018 – Editing – Elham Ehsas & Azeem Bhati – 00:15:42 – United Kingdom

Panic Love (Amore Panico) – 2017 – Editing – Cristian Patanè – 00:23:00 – Italy

Rembrandt’s Etching (Une eau-forte de Rembrandt) – 2018 – Editing – Thomas Grascoeur – 00:02:20 – France

Sazaq – 2017 – Editing – Alireza Salmanpour – 00:24:00 – Iran

Scavenger – 2017 – Editing – Keith Wilhelm Kopp – 00:05:05 – United Kingdom

Stone On Stone – 2016 – Editing – Mohsen Serajian, Marzieh Hakim – 00:08:00 – Iran

Sunken Plum (Chen Li) – 2017 – Editing – Roberto F. Canuto & Xu Xiaoxi – 00:20:00 – Spain

The Chapter Of Ionela – 2017 – Editing – Christoph Lacmanski – 00:09:58 – Germany

The Last Teacher (????? ???????) – 2018 – Editing – Alen Rakhmetaliyev – 00:17:39 – Kazakistan

The Ordinary Man (L'homme Ordinaire) – 2017 – Editing – Julien Trousson – 00:20:00 – Belgium

There Is A Salad Standing Between Us (Zwischen uns steht ein Salat) – 2017 – Editing – Alice Von Gwinner – 00:08:00 – Germany

Wasteland – 2017 – Editing – Latifa Said – 00:14:00 – France

When The Leaves Fall (Cuando las Hojas Caen) – 2018 – Editing – Sofia Ptacnik – 00:17:00 – Mexico

Deneysel / Experimental

Beyond Freedom And Dignity – 2018 – Experimental – François Bégin – 00:05:00 – Canada

Cousins Of Clouds – 2017 – Experimental – Romain Claris – 00:01:00 – France

Cross – 2017 – Experimental – Diego Barraza – 00:14:23 – United Kingdom

Darkleto – Antimedia Diptych – Chapter #2 – 2015 – Experimental – E.G.O. (Ente Gestazioni Oniriche) – 00:06:48 – Italy

Gray Umberlla – 2017 – Experimental – Mohammad Poustindouz – 00:08:32 – Iran

Initiation – 2017 – Experimental – Dimitris Andjus – 00:14:59 – Greece

My Father Couldn’t Save The Kite – 2018 – Experimental – Khaled Medhat Moeit – 00:08:00 – Egypt

Nothing to Nobody – 2018 – Experimental – Edin Alija – 00:18:11 – Kosovo

Plasmatic Day – 2017 – Experimental – Adam Karst – 00:10:00 – U.S.A.

Save Me! – 2017 – Experimental – Mohsen Nabavi – 00:10:21 – Iran

The Beginning – 2018 – Experimental – Agim Abdula – 00:13:33 – Macedonia

The Chocolate – 2017 – Experimental – Mehdi Heydari – 00:12:40 – Iran

The Gift – 2016 – Experimental – Dumitru Grosei – 00:15:00 – Moldova

Water Demon – 2017 – Experimental – Cristian Tomassini – 00:10:00 – Italy