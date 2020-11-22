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Marmaris açıklarında bulundu, ‘Kalimnos Kadını’ olduğu iddia edildi
Marmaris açıklarında bulundu, ‘Kalimnos Kadını’ olduğu iddia edildi
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında Bodrumlu balıkçıların bulduğu 2 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki başı olmayan kadın heykelinin Kalimnos kadınına ait olduğu iddia edildi. 1994 yılında da benzer bir heykelin bulunduğunu belirten Yunanistan Ulusal Arkeoloji Müzesi eski yöneticisi arkeolog Michalis Koutellas“ O heykel Kalimnos Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. O kadın heykelinde de kadın cüppe ve tunik giymişti. Marmaris’te bulunan heykelin aynısıydı” dedi.
Yaşar ANTER
Kültür Sanat 22 Kasım 2020 - 12:19

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında Bodrumlu balıkçıların ağlarına takılan ve çıkarılarak Marmaris Müzesi'nde koruma altına alınan Helenistik döneme ait başı bulunmayan 2 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki heykelin Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'ndaki kadınları simgeleyen “Kalimnos Kadını” heykeli olduğu iddia edildi.

AYNI HEYKELİN BENZERİ 1994 YILINDA BODRUM AÇIKLARINDA BULUNDU

Yunanistan Ulusal Arkeoloji Müzesi eski yöneticisi ve arkeolog Michalis Koutellas yaptığı açıklamada aynı heykelin bir benzerinin halen Kalimnos Müzesi'nde sergilendiğini belirterek “1994 yılında Psemiros ile Turgutreis arasında  avlanan Kalimnoslu balıkçı Antonios Hatzis’in balıkçı ağlarına takılan bronz kadın heykelinin Kalimnos kadınına ait olduğunu tespit ettik. Kalimnos Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. O kadın heykelinde de kadın, cüppe ve tunik giymişti. Marmaris'te bulunan heykelin aynısıydı” dedi.

Koutellas, bu heykellerin birçok örneğinin  MÖ 4. yüzyılın sonlarında heykeltıraş Praxiteles ve öğrencileri tarafından yapıldığını ve muhtemelen antik Yunan tanrılarını Demeter ve kızı Persephone'yi tasvir ettiğini söyledi.

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