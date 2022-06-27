Marmaris Festivali yangın nedeniyle yarıda kaldı

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali'nin açık hava etkinlikleri geçen hafta meydana gelen orman yangını nedeniyle sonbahara ertelendi.

Mustafa SARIİPEK

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Marmaris’te ‘Küllerinden doğmak’ temasıyla 10 Haziran’da başlayan 1. Marmaris Kültür ve Sanat Festivali, yine bir yangınla sarsıldı.

21 Haziran’da çıkan ve 4 gün süren orman yangını nedeniyle 25 Haziran’da yapılacak Boğaziçi Gençlik Korosu ve 28 Haziran’daki İlyas Mirzayev konserleri ertelendi.

Festivalde sadece Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması gerçekleştirildi.

YARIŞMAYI BESTE YALI KAZANDI

7 farklı ülkeden 33 yarışmacının başvurduğu Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması’nda online yapılan ön elemeyi geçenlerden 20 yarışmacı Marmaris’teki yarışmalara katıldı. Birinci ve ikinci tur elemelerden sonra 6 finalist 25 Haziran’da son kez sahnede yeteneklerini sergiledi.

Bülent Evcil’in başkanlığında uluslararası saygın müzisyenlerden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmede Beste Yalı birinci, Mercan Aldemir ikinci ve Ayben Sever üçüncü oldu.

Ayben Sever’in aynı zamanda En İyi Türk Eseri Yorumcusu seçildiği yarışmada Aygül Yeniev, Zeynep Canay, Eva Barkova da mansiyon ödülüne hak kazandı.