Marmaris Kadın ve Sanat Festivali hayran bıraktı

Marmaris'te 17'nci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nde sergilenen eserler büyük beğeni kazandı.

Mustafa SARIİPEK

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Marmaris’te Armutalan Kültür Merkezi’nde, Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği tarafından açılan 17’nci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali’nde ‘Sanat Engel Tanımaz’ sergisi büyük beğeni kazandı.



Festivalin organizasyon komitesinden Umur Özlüler, mart ayı boyunca Marmaris’e kültür ve sanat şöleni sunacaklarını söyledi.

100 CİVARINDA SANATÇI KATKIDA BULUNUYOR

Özlüer, görsel sanatlar, şiir, edebiyat, tiyatro, sinema ve sahne sanatlarından 100 sanatçının konuk olduğu festivalde her gün farklı bir etkinliğin olacağını belirtti.

Festival, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sahnelenecek Yeşilköy Halk Tiyatrosu’nun ‘Kanlı Nigar’ oyunu ile sona erecek.