‘Mars’ı görmek için buraya geliyorlar

Milattan sonra 2. yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden 'Mars’' heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2000 yılında Zeugma Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1.60 cm boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.

Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da barışı simgeliyoR” dedi. (İHA)