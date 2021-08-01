Mart ayında iki doz aşı olan ünlü isme Delta varyantı bulaştı

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu Genevieve Gorder yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını duyurdu. 42 yaşındaki Gorder, "Mart ayında iki doz aşı oldum ama bu Delta varyantı çok fena" yorumunu yaptı.

SOZCU.COM.TR

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ABD televizyonlarında yayınlanan tasarım ve mimari programlarının sunucusu olan ünlü iç mimar Genevieve Gorder, sosyal medya hesabından hayranlarını Covid-19 ile ilgili bilgilendirdi.

42 yaşındaki Gorder, Mart ayında ikinci doz corona virüsü aşısı olduğunu söyleyerek bir “selfie” paylaştı. Yatakta yorgun bir şekilde yatarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gorder, Delta varyantının kendisine bulaştığını ve 5 gündür hasta olduğunu söyledi.

Mart ayında Pfizer/BioNTech aşısını olan Gorder, “Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19’u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım” dedi.

“GECELERİ KÖTÜ OLUYOR”

Gorder, “Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis” ifadesini kullandı.

Ünlü sunucu, “Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım” dedi. Aşı olmasının hayatını kurtardığını söyleyen Gorder, “Eğer aşı olmasaydım şu an hastanede yatıyor ya da entübe vaziyette hayata tutunuyor olabilirdim” yorumunu yaptı.

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