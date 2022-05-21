Martin Freeman dizi setindeki kötü anısını samimiyetle anlattı

"Hobbit", "Sherlock", "Otostopçunun Galaksi Rehberi" gibi dünyaca ünlü film ve dizilerle tanınan İngiliz aktör Martin Freeman, yer aldığı bir yapımla ilgili "aşağılanmış" hissettiği anısını anlattı.

Sozcu.com.tr

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BAFTA ödüllü ünlü aktör Martin Freeman, BBC’de yayınlanan yeni dizisi “The Responder”ın çekimleri sırasında bir sahneye hazırlanmadığı için kendini aşağılanmış hissettiğini kabul etti ve “sahneyi daha iyi bilmesi gerektiğini” ekledi.

BFI ve Radio Times Televizyon Festivali’nde MailOnline’a konuşan 50 yaşındaki oyuncu, dizideki hangi sahneden bahsettiğini belirtmeyi ise reddetti.

Dizide çalışan 80 kişilik ekibin önünde gaf yaptığını itiraf eden Freeman, hatasını anladıktan sonra “Lanet olsun, hazır değilim” diye düşündüğünü söyledi.

“OYUNCULUK ODAKLANMAYLA İLGİLİ…”

Freeman o anları, “Aslında oyunculuk insanların beklemediği şekilde daha çok atletizm ve spora benziyor. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmalısın, bir şeyler yapmalısın.”

“Benim için bu odaklanma ile ilgili ve ben bunu kolay bir şeymiş gibi söylemek istemiyorum. Bazen bazı şeyler büyük miktarda hazırlık gerektirmez ama bazı roller gerçekten gerektirir ve ben bunu ‘The Responder’ın erken bir bölümünde öğrendim” diye anlattı.

İkinci sezonu yolda olan beş bölümlük polisiye mini dizi “The Responder”, kriz içindeki, sıra dışı polis memuru Chris’in yoğun tempodayken bir dizi gece vardiyasında çalışmasını konu alıyor.

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