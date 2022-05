Marvel filminde Bay Fantastik’i canlandıracak oyuncu belli oldu

6 Mayıs'ta vizyona girecek "Doctor Strange And The Multiverse of Madness" filminden sızan yeni bir kareye göre Bay Fantastik karakterini canlandıran oyuncu belli oldu.

Hayranlarının uzun zamandır heyecanla beklediği “Doctor Strange And The Multiverse of Madness” filminden sızan yeni bir görselde Bay Fantastik karakterini ünlü oyuncu John Krasinski’nin canlandırdığı görülüyor.



Daily Mail’de yer alan habere göre, “The Office” dizisindeki Jim Halpert rolüyle ünlü olan John Krasinski, Marvel çizgi romanlarındaki Fantastic 4’ün ikonik lideri Bay Fantastik’i oynayacak.

Sızan bir fotoğrafta, 42 yaşındaki oyuncu, ön saflarda yer alırken birkaç Marvel karakteri de yanında göründü.



Krasinski’nin mavi-siyah lateks bir takım giydiği ve göğsünün tam ortasında büyük bir 4 rakamının olduğu görülüyor. Açık kahverengi saçları taranmıştı ve yüzünü kaplayan büyük, gür bir sakalı vardı.

Marvel evreninde geçen film, Benedict Cumberbatch tarafından canlandırılan Dr. Stephen Strange’in alternatif evrenlere girmek için yasak bir büyü kullandıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Cuma günü vizyona girecek filmde Cumberbatch dışında, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong da rol alıyor.

