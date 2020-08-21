Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı

Marvel Cinematic Universe (Marvel Sinematik Evreni) 2023 yılına kadar gösterime girecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen The New Mutants (Yeni Mutantlar) görücüye çıkacak. Pek çok kere salgın nedeniyle ertelenen film, bu ay sonunda vizyona girmesi bekleniyor.
The New Mutants’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Black Widow’un, Marvel Cinematic Universe’de dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Marvel Cinematic Universe’ün yeni vizyon takvimi ise şu şekilde:
The New Mutants: 28 Ağustos 2020
Black Widow: 6 Kasım 2020
Eternals: 12 Şubat 2021
Morbius: 19 Mart 2021
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 Mayıs 2021
Venom: Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021
Spider Man 3: 5 Kasım 2021
Thor: Love and Thunder: 11 Şubat 2022
Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022
Black Panther 2: 6 Mayıs 2022
Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022
Spider Man: Into the Spider-Verse 2: 7 Ekim 2022
Henüz açıklanmamış Marvel filmi: 7 Ekim 2022