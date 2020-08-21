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Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı
Corona virüsü salgını, filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normale geçiş sürecinde bazı yapımlar seyircilerle buluşmaya gün saymaya başladı. Marvel, 2023 yılına kadar izlenebilecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı.
Kültür Sanat 21 Ağustos 2020 - 11:57

Marvel Cinematic Universe (Marvel Sinematik Evreni) 2023 yılına kadar gösterime girecek 13 filmin yeni vizyon tarihlerini açıkladı. İlk olarak X-Men evreninde geçen The New Mutants (Yeni Mutantlar) görücüye çıkacak. Pek çok kere salgın nedeniyle ertelenen film, bu ay sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

The New Mutants’ı kasım ayında aslında 6 ay önce vizyona girmesi planlanan Black Widow takip edecek. Black Widow’un, Marvel Cinematic Universe’de dördüncü aşamanın başlangıcını yapması planlanıyor. Marvel Cinematic Universe’ün yeni vizyon takvimi ise şu şekilde:

The New Mutants: 28 Ağustos 2020
Black Widow: 6 Kasım 2020
Eternals: 12 Şubat 2021
Morbius: 19 Mart 2021
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 Mayıs 2021
Venom: Let There Be Carnage: 25 Haziran 2021
Spider Man 3: 5 Kasım 2021
Thor: Love and Thunder: 11 Şubat 2022
Dr. Strange in the Multiverse of Madness: 25 Mart 2022
Black Panther 2: 6 Mayıs 2022
Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022
Spider Man: Into the Spider-Verse 2: 7 Ekim 2022
Henüz açıklanmamış Marvel filmi: 7 Ekim 2022

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