Marvel hayranları Loki ile zamanda yolculuk yapmaya hazırlanıyor

Marvel Sinematik Evreni’nin heyecanla beklenen yapımlarından biri olan Loki için Aralık ayında ortaya çıkan teaser’dan daha derinlere inen yeni bir fragman yayınlandı.

Dizi, Loki’nin (Tom Hiddleston) alternatif bir versiyonunun Tesseract ile ortadan kaybolduğu Avengers: Endgame’e dayanıyor. Doğru zaman akışını koruyan TVA yetkilisi Mobius M. Mobius (Owen Wilson) Loki’ye gerçeği yıktığını söyler ve zaman çizelgesindeki değişiklikleri onarma için ondan yardım ister. Ancak Loki’ye güvenilip güvenilemeyeceği başka bir sorundur.

Tom Hiddleston’ın performansıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan dizinin yeni fragmanı altı bölümlük sezonunun aksiyon ve görsel efektleri ile ilgili de ufak da olsa bir fikir veriyor.