Marvel’ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms Marvel’ın fragmanı yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni izleyiciler tarafından çeşitliliği temsil etmemekle eleştirilirken ilk Müslüman süper kahramanını odağına olan Ms Marvel dizisinden fragmanını yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Marvel Evreni’nin yeni dizisi Ms. Marvel izleyici ile buluşmak için son hazırlıklarını yaparken, diziden ilk fragman da yayınlandı.

Dizi, New Jersey’den Güney Asyalı Kamala Khan’a odaklanıyor. Kamala; video oyunlarını, süper kahraman hikayelerini sevse de bir gün hayâl dünyasındaki kahramanlar gibi süper güçleri olacağı aklının ucundan bile geçmez.

Kamala Khan’ı Kanada doğumlu 19 yaşındaki Iman Vellani canlandırıyor, Vellani aynı karekteri The Marvels’ta da canlandıracak.

Marvel breaks new ground! Love you, @Marvel for reflecting the world we live in. Welcome to the family, Kamala! pic.twitter.com/IkoRkKsZGx — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 15, 2022

Marvel’ın çeşitlilik konusuna yer vermemesi sık sık izleyiciler tarafından eleştiriliyordu. Ancak Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi’nden sonra Ms. Marvel da bu konuda atılmış bir adım olacak. Hatta dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla beraber Hulk karakterini canlandıran ve aktivist kişiliğiyle tanınan Mark Ruffalo da bu konuya odaklanarak Twitter’da paylaşım yaptı.

Mark Ruffalo kapsayıcılık konusunda Marvel’ı takdir ederken Marvel ailesine gelen Vellani’ye de hoş geldin dedi: “Marvel yeni bir çığır açıyor! Yaşadığımız dünyayı yansıttığın için seni seviyorum Marvel. Aileye hoş geldin Kamala!”

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