HAYAT
Abone Ol

Marvel’ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms Marvel’ın fragmanı yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni izleyiciler tarafından çeşitliliği temsil etmemekle eleştirilirken ilk Müslüman süper kahramanını odağına olan Ms Marvel dizisinden fragmanını yayınladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Marvel’ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms Marvel’ın fragmanı yayınlandı

Marvel Evreni’nin yeni dizisi Ms. Marvel izleyici ile buluşmak için son hazırlıklarını yaparken, diziden ilk fragman da yayınlandı.

Dizi, New Jersey’den Güney Asyalı Kamala Khan’a odaklanıyor. Kamala; video oyunlarını, süper kahraman hikayelerini sevse de bir gün hayâl dünyasındaki kahramanlar gibi süper güçleri olacağı aklının ucundan bile geçmez.

Kamala Khan’ı Kanada doğumlu 19 yaşındaki Iman Vellani canlandırıyor, Vellani aynı karekteri The Marvels’ta da canlandıracak.

Marvel’ın çeşitlilik konusuna yer vermemesi sık sık izleyiciler tarafından eleştiriliyordu. Ancak Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi’nden sonra Ms. Marvel da bu konuda atılmış bir adım olacak. Hatta dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla beraber Hulk karakterini canlandıran ve aktivist kişiliğiyle tanınan Mark Ruffalo da bu konuya odaklanarak Twitter’da paylaşım yaptı.

Mark Ruffalo kapsayıcılık konusunda Marvel’ı takdir ederken Marvel ailesine gelen Vellani’ye de hoş geldin dedi: “Marvel yeni bir çığır açıyor! Yaşadığımız dünyayı yansıttığın için seni seviyorum Marvel. Aileye hoş geldin Kamala!”

Barbie'nin gözü yükseklerde: Marvel gibi olmak istiyor İlginizi Çekebilir Barbie'nin gözü yükseklerde: Marvel gibi olmak istiyor Oscar Ödüllü Russell Crowe, yeni bir Marvel filminde daha rol alacak İlginizi Çekebilir Oscar Ödüllü Russell Crowe, yeni bir Marvel filminde daha rol alacak Marvel, daha fazla Örümcek-Adam filmi için hazırlık yaptığını doğruladı İlginizi Çekebilir Marvel, daha fazla Örümcek-Adam filmi için hazırlık yaptığını doğruladı