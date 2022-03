Marvel’ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms Marvel’ın fragmanı yayınlandı

Marvel Evreni’nin yeni dizisi Ms. Marvel izleyici ile buluşmak için son hazırlıklarını yaparken, diziden ilk fragman da yayınlandı.

Dizi, New Jersey’den Güney Asyalı Kamala Khan’a odaklanıyor. Kamala; video oyunlarını, süper kahraman hikayelerini sevse de bir gün hayâl dünyasındaki kahramanlar gibi süper güçleri olacağı aklının ucundan bile geçmez.

Kamala Khan’ı Kanada doğumlu 19 yaşındaki Iman Vellani canlandırıyor, Vellani aynı karekteri The Marvels’ta da canlandıracak.

Marvel breaks new ground! Love you, @Marvel for reflecting the world we live in. Welcome to the family, Kamala! pic.twitter.com/IkoRkKsZGx

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 15, 2022