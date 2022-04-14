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Marvel’ın kötü karakteri, Elon Musk’tan ilham alıyor

Marvel'ın sevilen serisi X-Men'de mutant kahramanlar, Mars'ı kolonileştirmeye çalışan, kötü karakterle savaşıyor. Marvel'ın çizgi dünyadaki kötü adamı, akıllara Mars hayalleri kuran Elon Musk'ı getiriyor.

Sozcu.com.tr
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Marvel’ın kötü karakteri, Elon Musk’tan ilham alıyor

Marvel Comics’in X-Men’inde, mutant kahramanlar, Elon Musk’tan ve onun Mars’ı kolonileştirme hayalinden ilham alındığı düşünülen Marvel kötü adamıyla savaşmaya hazırlanıyor.

Feilong adını alan Kelvin Feng, hayatını insanlığı yıldızlara götürmeye adamış, Mars’ı insanlık için yeni bir dünya olarak sahiplenmeyi amaçlayan dahi bir girişimci. Feilong’un bütün bu özellikleri de Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı akıllara getiriyor.

X-Men’in önceki sayılarında Feilong, Orchis olarak bilinen anti-mutant örgütle ittifak kurmayı seçmiş ve mutant türlere karşı çabalarını yeniden adamıştı. Ancak Feilong’un Mars’ı kolonileştirme hayali mutantlar tarafından alındı ve şimdi intikam peşinde.

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