Marvel’ın NFT duyurusu hayranların eleştirilerine neden oldu

Marvel yeni NFT duyurusu için Stan Lee'nin Twitter hesabını kullanınca ortalık karıştı. Çizgi roman takipçileri, Marvel ve Stan Lee hayranları üç yıl önce hayatını kaybeden Lee'nin Twitter hesabının kullanılmasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Beeple’ın 69 milyon dolarlık NFT satışından sonra popüler hale gelen NFT’lere Marvel da el attı. Chakra The Invincible’ın NFT koleksiyonunu 2018’de hayatını kaybeden ve Marvel dünyasının pek çok kahramanının yaratıcısı olan Stan Lee’nin Twitter hesabını kullanınca çizgi roman takipçilerinin öfkesiyle karşılaştı.

Marvel, uzun bir süredir pek çok duyuru için Lee’nin hesabını kullanıyordu, ancak bu defaki paylaşımı tepkilere neden oldu. Marvel, “Çeşitliliği savunmaktan yeni teknolojiyi benimsemeye kadar, Stan hep bir adım önündeydi. Yenilikçi ruhunu onurlandırmak için Stan’in 1. Hintli kahramanı Chakra The Invincible, kendi NFT koleksiyonunda görücüye çıkıyor!” yazarak paylaşım yaptı.

Paylaşımın ardından da hızla eleştiriler gelmeye başladı:

“Bu iğrenç, adama biraz saygı gösterin”, “Bunun için Marvel’in hesabını kullanamaz mısınız? Bu çok saygısızca”, “Bu şekilde yapılmamalıydı, berbat” gibi tweet’lerin yanı sıra. Bir kullanıcı da Stan Lee’nin fotoğrafıyla mim yaparak “beni aşağıya getirmeyin” yazdı.

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