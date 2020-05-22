Masal Küresi ile hayalini gerçekleştirdi

Rol aldığı pek çok kısa filmde başarılı performanslar çizen ve sanatın pek çok alanında aktif olan 24 yaşındaki Arzum Orhan, sevdiği masalları bir araya toplayıp seslendirerek Masal Küresi projesini hayata geçirdi.

Şu ana kadar Grimm Kardeşler'den Saffet Günersel'in çevirdiği beş masalı özgün video tasarımlarıyla seslendiren, YouTube ve Instagram (IGTV olarak) sayfasında yayınlayan Orhan'ın ilk üç masalında (Yıldız Yağmuru, Gençleşen Kadıncık ve Su Perisi) klasik müzik eserleri masala eşlik ederken “Yaşlı Sultan” masalında hem görsellik hem de müzik tasarımında daha avangart bir bakış açısı sergilendi, son yayınlanan masal “Kaledeki Mahkumlar”da ise Peru flütünün ağırlıkta olduğu bir fon müziği kullanılarak dikkat çeken farklı bir denemeye daha imza atılmış oldu.



Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı öğrencisi olan Orhan, Masal Küresi ile ilgili şöyle dedi: “Mart 2020 itibariyle etkisi altına alındığımız COVID-19 sebebiyle ailemin yanına Eskişehir'e geldim. Bu süreçte kendimi geliştirecek ve bana motivasyon sağlayacak ne yapabilirim diye düşünüyordum. Seslendirme yapmak en büyük hayallerimden biriydi. Aklıma masal seslendirmek geldi. Zaten çocukluğumdan beri masallarla ilgileniyorum. Masalların insanlar üzerinde iyileştirici etkisi olduğuna inanıyorum. Umarım projem güzel noktalara gelecek. Belki bir gün Harry Potter serisini profesyonel olarak seslendirme şansı yakalarım.”

Projede Arzum Orhan'a video tasarımlarında Arsal Asal, kapak tasarımlarında Hale Tosun, Onur Kılıç, Berka Kınay, Hilmican Özdemir ile Gürkan Özer, fon müziklerinde ise mix-mastering çalışmalarında Deniz Perhan / Perhan Records katkı sağladı.