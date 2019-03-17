Masalcılar buluşuyor

Dört gün sürecek olan İstanbul Hikâye Anlatıcılığı Festivali’nin ilki 2014 yılında düzenlenmişti. Masalcılar ikinci kez İstanbul’da bir araya gelecek. Festival komitesi, buluşmayla ilgili şöyle bir açıklama yayınladı:

“Kâinat çemberler çizerken, varoluşumuzun sağlamasını başka hayatların deneyimlerinde buluyoruz. Her hikâyeyi dinlediğimizde, içimizde bir yerlerde başka bir anlatıcı bize kendi hikâyemizi fısıldıyor. Arayışlar, deneyimler, kararlar, hedefler, zorluklar, duygular, savaşlar, anlaşmazlıklar, sorular, cevaplar, aşklar, kurbanlar, yedi başlı ejderhalar, cadılar, yoldaşlar, akıl verenler, kandıranlar, kandırılanlar, şifacılar, dostlar, düşmanlar, tanıdık uzaklar, bilinmeyen yakınlar, hep insanın bir hikâyesini anlatıyor.

FESTİVALE KATILACAK İSİMLER

Anastasis Sarakatsanos, Aslı Hazar, Âşık Erzade Kapan, Arbil Çelen Yuca, Burcu Gürgül, Busenur Doğan, Christina Mercken, Demokan Atasoy, Deniz Soruklu Evren, Eda Bayraktar, Efe Elmas, Ersin Şen, Fırat Bingöl, Galip Dursun, Gizem Başbuğa, Gülçin Uslu, Handan Saatçioğlu Gürses, Işıl Beril Tetik, Koray Tarhan, Marijn Vissers, Salih Mehmet İnan, Nazlı Çevik Azazi, Özcan Yüksek, Roza Erdem, Seçkin Sarpkaya, Sıla Topçam, Tarkan Korkmaz, Tolda Erdoğan.