‘Masalımsı Bir Gece’ Everest Yayınları’ndan çıktı!

20. yüzyıl edebiyatının kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Stefan Zweig, insanlık durumuna gösterdiği duyarlılık ve olaylara, kişilere karşı hümanist yaklaşımıyla tanınan bir aydındı. Zweig, derin karakter analizleri ve detaylı betimlemeleriyle çağının en önemli yazarları arasında yer almıştı.

“Çok yakınımda olan sonla aramda camdan bir duvar vardı da onu itecek gücü kendimde bulamıyor gibiydim.”

“Dünya çapında bir şöhreti Zweig'dan başka hiç kimse daha alçakgönüllü ve zarifçe taşıyamazdı.”

THOMAS MANN

Ahmet Arpad'ın derlediği öykülerden oluşan ve Everest Yayınlarından çıkan Masalımsı Bir Gece'de Zweig, bir kez daha insan ruhunun derinliklerine iniyor. Çocukluk ve gençlik hayallerinin, unutulmuş düşlerin saklandığı karanlıklara benzersiz üslubuyla ışık tutuyor. Etraflarındaki “yabancı, ateşli” dünyayla aralarında bir bağ kurabilmek için kabuklarından çıkmaya çabalayan tutkulu erkekler, kadınlar ve çocuklar bu öykülerin kahramanları.

“Ah, şu canlılığa bir girebilsem, başkalarının bu titreyen, gülen, soluk alan arzulayışlarına bir akabilsem, onların damarlarına dökülebilsem! Kargaşanın arasında küçücük ve adsız olarak yaşasam; şu dünyanın çamurunda görünmez bir hayvancık, on binlerce gürültüsü arasında arzuyla titreyen ışıltılı bir varlık olsam!”

“Çağımızın gerçek bir tanığı ve yaratıcısı.”

HERMANN HESSE