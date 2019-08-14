‘Masalımsı Bir Gece’ Everest Yayınları’ndan çıktı!

“Çok yakınımda olan sonla aramda camdan bir duvar vardı da onu itecek gücü kendimde bulamıyor gibiydim.”
“Dünya çapında bir şöhreti Zweig'dan başka hiç kimse daha alçakgönüllü ve zarifçe taşıyamazdı.”
THOMAS MANN
Ahmet Arpad'ın derlediği öykülerden oluşan ve Everest Yayınlarından çıkan Masalımsı Bir Gece'de Zweig, bir kez daha insan ruhunun derinliklerine iniyor. Çocukluk ve gençlik hayallerinin, unutulmuş düşlerin saklandığı karanlıklara benzersiz üslubuyla ışık tutuyor. Etraflarındaki “yabancı, ateşli” dünyayla aralarında bir bağ kurabilmek için kabuklarından çıkmaya çabalayan tutkulu erkekler, kadınlar ve çocuklar bu öykülerin kahramanları.
“Ah, şu canlılığa bir girebilsem, başkalarının bu titreyen, gülen, soluk alan arzulayışlarına bir akabilsem, onların damarlarına dökülebilsem! Kargaşanın arasında küçücük ve adsız olarak yaşasam; şu dünyanın çamurunda görünmez bir hayvancık, on binlerce gürültüsü arasında arzuyla titreyen ışıltılı bir varlık olsam!”
“Çağımızın gerçek bir tanığı ve yaratıcısı.”
HERMANN HESSE