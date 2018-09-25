Masallardan ilham alan bir sergi: ‘1001 Gece’

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Arkas Sanat Merkezi bu kez de 1001 Gece Masalları'nın büyülü dünyasına ev sahipliği yapıyor. 25 Eylül – 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek “1001 Gece” temalı sergi ile ziyaretçiler, masalların görsel, dekoratif ve sahne sanatları üzerindeki etkisine tanıklık edecek. Arkas Holding Koleksiyonu'ndan sergilenecek eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix'nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino'nun La Bayadère balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye'de ilk kez İzmir'de, Arkas Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Ayrıca, Paris Ulusal Operası/Opéra Garnier, Comédie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor.

Ayrıca, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki çalışmalarının da yer alacağı sergi, kostümlerden aksesuarlara, dekoratif objelerden tablolara ve heykellere, 1001 Gece Masalları'nın dokunuşunu hissettiren pek çok farklı parçayı kapsıyor.

Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair'in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller yer alıyor.



‘1001 GECE DÜNYASINA GİRECEKSİNİZ’

Serginin küratörü Jean-Luc Maeso, 1001 Gece Masalları’nın sadece edebiyat değil, opera, çağdaş sanat, bale gibi çeşitli sanat dallarını da etkilediğini belirterek, “1001 Gece hikayesi son derece ayrıcalıklı bir temaya yolculuk ederek okuyucuyu reel ve hayali dünyalara bir yolculuğa çıkarır. Okuyucuyu o dönemin baharat ve parfüm gibi çok değerli mallarının olduğu ülkelere, Doğu'daki Arap ülkelerinin dünyasına çeker. Sergiyi ziyaret ederek kahramanlarımızın bu inanılmaz hikayelerine yine sizler de çekileceksiniz. Yazar bu dönemde doğuya olan ilginin artmasını sağlayarak büyük bir başarıya imza atıyor. Bu sergi 1001 Gece dünyasına gireceğiniz bir sergi olacak” dedi.

Fransız Kültür Merkezi'nin 1001 Gece Sergisi'ne paralel olarak düzenlediği, sanatçı Julien Salaud'un enstalasyonunun yer alacağı sergi ise 21 Eylül-30 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır.