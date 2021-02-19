Maskeli hayatı sorgulayan sergi

Maske/Çağrışımlar sergisi Bayburt'taki Baksı Müzesi'nden sonra Contemporary İstanbul Vakfı'nın Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan ilk üretim ve sergi mekanı Cocoon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

21 Nisan'a kadar gezilebilecek sergide, sanatçı ve tasarımcılar, maskeyi fotoğraftan performansa, tuvalden mobilyaya, kefen bezinden Lego'ya, bireyin yabancılaşmasından sistem karşısındaki açmazlarına, sayısız nesne ve düşünce etrafında, farklı açılardan sorguluyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın ve Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Maske/Çağrışımlar ile ilgili şöyle konuştu: “Geçtiğimiz Eylül ayında Bayburt'ta, müzemizde sanatseverlerin beğenisine sunduğumuz serginin, İstanbul'da çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz.”

Sergide eserleriyle yer alan sanatçı ve tasarımcıların isimleri ise şöyle: Alp İşmen, Aykut Erol, Beyza Boynudelik, Enis Karavil, Felekşan Onar, Ferhat Özgür, Fırat Engin, Gülcan Şenyuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen, Mehmet Dere, Mehmet Kavukçu, Merve-Kerem Ariş, Mike Berg, Mustafa Horasan, Özlem Süer, Sinan Logie ve Simay Bülbül.