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Maskeli hayatı sorgulayan sergi

Pandemi süreciyle birlikle artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen maskeleri farklı açılardan ele alan ‘Maske/Çağrışımlar’ sergisi bu kez İstanbul’da...

Nazan DOĞANER HALICI
Güncellenme: 03:05, 20/02/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Maskeli hayatı sorgulayan sergi

Maske/Çağrışımlar sergisi Bayburt'taki Baksı Müzesi'nden sonra Contemporary İstanbul Vakfı'nın Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan ilk üretim ve sergi mekanı Cocoon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TEL MASKE
Hatice Gökçe “Tel maske” adlı eserinde yaşam ile ölüm arasındaki ince kesik çizgileri anımsayarak telkırma tekniğiyle bir maske üretmiş.

21 Nisan'a kadar gezilebilecek sergide, sanatçı ve tasarımcılar, maskeyi fotoğraftan performansa, tuvalden mobilyaya, kefen bezinden Lego'ya, bireyin yabancılaşmasından sistem karşısındaki açmazlarına, sayısız nesne ve düşünce etrafında, farklı açılardan sorguluyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın ve Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Maske/Çağrışımlar ile ilgili şöyle konuştu: “Geçtiğimiz Eylül ayında Bayburt'ta, müzemizde sanatseverlerin beğenisine sunduğumuz serginin, İstanbul'da çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz.”

FANUSTAKİ ÇOCUKLUK
Simay Bülbül “Fanustaki Çocukluk” adlı eserini günlerini evde adeta bir cam fanusta tüketen çocuklara adamış ve onlar için Lego'dan bir maske üretmiş.

Sergide eserleriyle yer alan sanatçı ve tasarımcıların isimleri ise şöyle: Alp İşmen, Aykut Erol, Beyza Boynudelik, Enis Karavil, Felekşan Onar, Ferhat Özgür, Fırat Engin, Gülcan Şenyuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen, Mehmet Dere, Mehmet Kavukçu, Merve-Kerem Ariş, Mike Berg, Mustafa Horasan, Özlem Süer, Sinan Logie ve Simay Bülbül.

Yayınlanma Tarihi:05:00,