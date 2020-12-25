‘Maskesiz Covid-19’ ile salgının etkileri sahneye taşınacak

İstanbul'daki Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), yeni bir projeye imza attı. “Sokağın sesini işiten, kapılarını bugüne açan, beraberce arayan ve soru soran tiyatro, salgın sonrasında salgınla ilgili biriktireceği öyküleri mi anlatsa?” sorusuyla şekillenen “maskesiz Covid-19 Kısa Oyun Yazma Projesi”ni başlattı.

BBT Genel Sanat Yönetmeni Turgay Kantürk, “Ne zaman ve ne şekilde seyircimizle tekrar yan yana gelebiliriz diye aramızda tartışırken geçirdiğimiz bu süreç sonrasında planlanan repertuvar yerine öncelikle sahne üzerinde bu süreçle hesaplaşmak istediğimize karar verdik. Yaşadığımız bugünleri unutmamak ve unutturmamak istedik” dedi.

19 OYUN SEÇİLECEK

19 kısa oyunun seçileceği ve corona virüsünden yaşamını yitiren Ali Cem Köroğlu'na adanan projede, 19 sayısı salgına da atıfta bulunan temsili bir sayı…

Kantürk, şunları söyledi:

* Asıl derdimiz salgının her kesimden insanda bıraktığı farklı etkileri açığa çıkarabilecek bir çoksesliliği sahneye taşımaktı.

* Sahnede birbirinden başka pek çok deneyimin içerden işitilmesini sağlamak için de bakış açılarını çoğaltmaya karar verdik. Bu nedenle kısa oyun fikri üzerine odaklandık.

* Yaptığımız açık çağrı da aslında tiyatro eğitimi almış, almamış, tecrübeli ya da değil herkese açık.

MASKESİZ OLMA UMUDU

Projenin sonunda seçilen repertuvara alınması planlanan kısa oyunların yazarları, tiyatro bünyesindeki rejisörlerle eşleştirilip kast çalışmasına başlanacak. Müzikler için ise BBT orkestrasının yaratıcılığından faydalanılacak.

Provalar sonrası 19 kısa oyun kurgulanarak salgın sonrası açılış oyunu ya da oyunları olarak yeni sezonda belki de ‘maskesiz' perde diyecek.

Kantürk, “Maskesiz, ismi bizim için hem bu süreçle yüzleşme cesaretini hem de bir an önce sağlıklı ve maskesiz olma umudunu taşıyor” diye konuştu.

SON BAŞVURU 31 OCAK

Projeye başvurular arasından BBT dramaturgları ve oyun yazarları Ceren Ercan ve Irmak Bahçeci tarafından belirlenen 19 yazar ile çevrimiçi çalışmalar 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

Salgın temalı ve 12 sayfayı geçmeyecek 19 kısa oyunun üretim süreci, dramaturglar danışmanlığında yapılacak.

Katılımcılar tarafından doldurulan formların 31 Ocak 2021'e kadar info@bbt.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor.