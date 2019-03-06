Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
‘Mask’ın büyüsü İzmir’i sardı
‘Mask’ın büyüsü İzmir’i sardı
Bu sene 13'üncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Konak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Sarah Brown'la mask oyunculuğu atölyesi sonrası katılımcılarının sergilediği performanslar, göz doldurdu.
Kültür Sanat 6 Mart 2019 - 12:30

Oyuncu, yönetmen ve yazar olan ayrıca Memphis Üniversitesi’nde de oyunculuk dersleri veren performans sanatçısı Sarah Brown’un yönetimindeki mask oyunculuğu atölyesi 1- 5 Mart tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Brown bu atölyede katılımcılara maskların, doğaçlama becerisini, sezgisel yaratıcılığı ve hikâye anlatma yeteneklerini nasıl geliştirebileceği üzerine eğitim verdi. 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen atölye çalışması, katılımcıların sergilediği performansla sona erdi.

Etiketler