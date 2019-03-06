‘Mask’ın büyüsü İzmir’i sardı

Oyuncu, yönetmen ve yazar olan ayrıca Memphis Üniversitesi’nde de oyunculuk dersleri veren performans sanatçısı Sarah Brown’un yönetimindeki mask oyunculuğu atölyesi 1- 5 Mart tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Brown bu atölyede katılımcılara maskların, doğaçlama becerisini, sezgisel yaratıcılığı ve hikâye anlatma yeteneklerini nasıl geliştirebileceği üzerine eğitim verdi. 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen atölye çalışması, katılımcıların sergilediği performansla sona erdi.