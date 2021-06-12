Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mastaura Antik Kenti ilk ziyaretçileri ile buluştu

Amerika’nın çeşitli eyaletlerinin üniversitelerinin tarih, arkeoloji bölümlerinin profesör ve öğretim görevlilerinden oluşan yılın ilk turist kafilesi Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Mastaura Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 22:29, 12/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Mastaura Antik Kenti ilk ziyaretçileri ile buluştu

Nazilli'nin kuzeyinde Bozyurt ve Eycelli Mahalleri arasında uzanan dar bir vadi içinde yer alan Mastaura Antik kenti ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Amerika'nın çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde tarih, arkeoloji bölümlerinde öğretim görevlisi ve profesörlerden oluşan 20 kişilik akademisyen grubu Mastaura Antik Kentini ziyaret etti.

Kafileyi Mastaura Antik Kent alanında, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan karşıladı. Kafiledekilere Nazilli'nin doğal ürünlerinden oluşan ikramlar sunulurken Nazilli Belediyesi Halk Dansları topluluğu tarafından zeybek gösterisi yapıldı.

TANITIM İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAK

Nazillinin tanıtımına, turizmine, ticaret hayatına ciddi katkı sağlayacak bu hareketliliğin başlamış olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen başkan Özcan, bölgenin tanıtımına daha uygun hale getirilmesi için daha çok çalışacaklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir1610 yıllık Bukoleon sarayı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı1610 yıllık Bukoleon sarayı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı