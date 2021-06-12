Mastaura Antik Kenti ilk ziyaretçileri ile buluştu

Nazilli'nin kuzeyinde Bozyurt ve Eycelli Mahalleri arasında uzanan dar bir vadi içinde yer alan Mastaura Antik kenti ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Amerika'nın çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde tarih, arkeoloji bölümlerinde öğretim görevlisi ve profesörlerden oluşan 20 kişilik akademisyen grubu Mastaura Antik Kentini ziyaret etti.

Kafileyi Mastaura Antik Kent alanında, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan karşıladı. Kafiledekilere Nazilli'nin doğal ürünlerinden oluşan ikramlar sunulurken Nazilli Belediyesi Halk Dansları topluluğu tarafından zeybek gösterisi yapıldı.

TANITIM İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAK

Nazillinin tanıtımına, turizmine, ticaret hayatına ciddi katkı sağlayacak bu hareketliliğin başlamış olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen başkan Özcan, bölgenin tanıtımına daha uygun hale getirilmesi için daha çok çalışacaklarını belirtti.