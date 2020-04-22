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Matematik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre matematik mi, matamatik mi?
Matematik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre matematik mi, matamatik mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘matematik’tir. Matematik mi, matematik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Kültür Sanat 22 Nisan 2020 - 10:30

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘matematik'tir.

MATEMATİK NE DEMEK:

1- Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

2- Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

MATEMATİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin matematik mi, matamatik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı matematik şeklinde olmalıdır.

matamatik (Yanlış kullanım)
matematik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Matematik ödevi için babasından yardım istedi.”

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Son güncelleme: 10:31 - 22.04.2020
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