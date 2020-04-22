Matematik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre matematik mi, matamatik mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘matematik'tir.
MATEMATİK NE DEMEK:
1- Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2- Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
MATEMATİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin matematik mi, matamatik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı matematik şeklinde olmalıdır.
matamatik (Yanlış kullanım)
matematik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Matematik ödevi için babasından yardım istedi.”