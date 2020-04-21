Materyal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘materyal'dir.
MATERYAL NE DEMEK:
1- Gereç.
2- Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.
MATERYAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı materyal şeklinde olmalıdır.
mataryal (Yanlış kullanım)
material (Yanlış kullanım)
materiyal (Yanlış kullanım)
metaryel (Yanlış kullanım)
materyal (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kimya deneyi için gerekli materyallerin ne olduğunu biliyor musun? ”