Materyal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi?

Materyal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘materyal’dir. Materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘materyal'dir.

MATERYAL NE DEMEK:

1- Gereç.

2- Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.

MATERYAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin materyal mi, mataryal mi, material mi, materiyal mi, metaryel mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı materyal şeklinde olmalıdır.

mataryal (Yanlış kullanım)

material (Yanlış kullanım)

materiyal (Yanlış kullanım)

metaryel (Yanlış kullanım)

materyal (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kimya deneyi için gerekli materyallerin ne olduğunu biliyor musun? ”