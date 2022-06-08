Matthew McConaughey Beyaz Saray’da silahsızlanma çağrısı yaptı

ABD’li ünlü oyuncu Matthew McConaughey, Beyaz Saray kürsüsünde yaptığı konuşmada ABD’deki tüm siyasi kesimlere silah kontrolü yasası için çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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52 yaşındaki aktör Matthew McConaughey, memleketi Teksas Uvalde kentinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Uvalde'de 24 Mayıs’ta bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Teksas valiliğine aday olmak isteyen ancak daha sonra vazgeçtiğini duyuran Hollywood yıldızı, konuşma öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmada silah alımları için özgeçmiş incelemesinin yapılması ve AR-15 tipi otomatik tüfekleri satın almak için yaş sınırının 21’e çıkartılması çağrısında bulunan McConaughey, “Güvenli okullar istiyoruz. Kötü adamların silah satın almasının o kadar kolay olmayacağı silah yasaları istiyoruz” dedi.

Konuşmasında hayatını kaybeden bazı çocukların eşyalarıyla birlikte kişisel hikayelerini anlatan McConaughey, saldırıdan bir gün sonra eşiyle birlikte Uvalde’yi ziyaret ederek hayatını kaybeden çocukların aileleriyle zaman geçirdiklerini söyledi.

“BU TARAFSIZ BİR KONU OLMALI”

Silah yasasının toplu katliamları sona erdirmeyeceğinin farkında olduğunu ifade eden McConaughey, ancak bu tür trajedileri önlemek için daha fazla adım atılabileceğini savundu.

McConaughey, “Akıl sağlığına yatırım yapmalıyız. Daha güvenli okullara ihtiyacımız var. Sansasyonel medya haberlerini sınırlandırmamız gerekiyor. Aile değerlerimizi ve Amerikan değerlerimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sorumlu silah mülkiyetine ihtiyacımız var. Bu her derde deva mı? Hayır, ama insanlar, aileler acı çekiyor” dedi.

Ünlü aktör, silah sorumluluğunun ülkedeki fikir ayrılıklarına rağmen herkesin hemfikir olduğu bir konu olduğunu belirtti.

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