Mausollos Tapınağı yeniden canlanacak

Dünyanın yedi harikasından biri olan Kral Mausollos'un tapınağının yeniden canlandırılması için başlatılan projede sona gelindi...

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan kabul edilen 2370 yıllık geçmişe sahip Kral Mausollos'un Tapınağı'nın yeniden canlandırılması için Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklaşa proje başlattı.

DÜNYADA BİR İLK

Vakfı Başkanı Özay Kartal, “Anıt mezarı yeniden ayağa kaldırarak kültür turizmine kazandıracağız” açıklamasını yaptı.

Kartal, proje ilgili çalışmalarda 50 yıl boyunca Bodrum'da Halikarnassos kazılarını yapan Danimarkalı Prof. Dr. Christian Jeppesen'in önerilerini göz önünde bulundurduklarını belirtti. Mausollos müze projesinin uluslararası bir onur olacağını söyleyen Özay Kartal, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın yedi harikasından biri olan antik eserlerle ilgili yürütülmekte olan böyle bir müze projesi yok. Bu bakımdan dünyada ciddi anlamda ses getirecek. İklimsel tahribatı engelleyecek ve şanına yakışır bir şekilde sergilenmesini sağlamak üzere şeffaf yapı malzemeleri ile Mausollos'u orijinal yerinde, orijinal büyüklüğünde ve mimari ana hatlarını gösterecek şekilde ayağa kaldıracağız.”