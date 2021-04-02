Mavi derinliğe eğlenceli keşif: Antalya Deniz Biyoloji Müzesi

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda yer alan Deniz Biyoloji Müzesi'nde Türkiye denizlerinde yaşayan 9 tür köpekbalığı, 10 tür yassı köpek balığı, yaklaşık 150 tür kemikli balık, süngerler, mercanlar, istakoz ve yengeçler, kabuklular, ahtapot, kalamar ve sübyeler, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri olmak üzere yaklaşık 500 tür sergileniyor. Nesli koruma altında olan endemik ve Kızıldeniz kökenli deniz canlıları yer alıyor. Müze, korsan gemi şeklindeki iç dizaynı ile de ilgi çekiyor.

Deniz Biyoloji Müzesi'nde deniz canlıları ve özellikle nesli koruma altındaki türlerin yakından tanınması amaçlanıyor. Başta öğrenciler olmak üzere, küçükten büyüğe herkesin deniz kültürünü benimseyip, doğal mirasımıza sahip çıkmaya teşvik etmeyi hedefleyen Deniz Biyolojisi Müzesi'nde deniz canlılarının kurutulmuş, fiksatif çözeltiler içinde bozulmadan saklanmış örnekleri sergileniyor. Nesli koruma altındaki deniz canlıları ve koruma statüleri, endemik ve egzotik türler hakkına bilgilendirmeler yapılıyor.