Mavi, Ege kıyılarından seslenmeye devam ediyor

Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini Karya Kayıtları’nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumlamaya devam ediyor.

Gümüşlük'e yerleşen Mavi'nin; Bodrum'dan aldığı ilhamla yola çıktığı, hazırlıkları ve düzenlemeleri Bodrum'da yapılan Karya Kayıtları'nın fotoğrafları ve videoları da yine Bodrum'dan geliyor.

Bu projede; Karya Uygarlığı'nın hatıralarına, hüzne, melankoliye bulanan Mavi şarkıları yeniden hayat buluyor, ve yepyeni projelerden önce hafızamızı tazeliyor.

ZARİF BİR VEDALAŞMA, YA DA “ACABA”

Projenin açılışını Hiçedönük ile gerçekleştiren Mavi, devam şarkısı olarak yine sözü ve müziği kendisine ait olan “Acaba”yı seçti.

Daha önce “Şimdi” albümünde yer alan bu şarkıyı “Karya Kayıtları” için akustik olarak yeniden yorumluyor, ve kendi tabiriyle bir nevi vedalaşıyor.

Acaba'nın düzenlemesi yine Berkant Çelen imzasını taşırken videosunda ise tam bir Gümüşlük dayanışması görüyoruz.

Mavi'nin yönetmenliğini yaptığı klibin, görüntü yönetmenliğini müzisyen Gözde Öney, kurgusunu albümün davul kayıtlarını da çalmış olan müzisyen Okay Aynur üstleniyor.