Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönemin efsane müzik grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy (73), bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Salı günü hayatını kaybeden Nejat Toksoy için, dün Üsküdar Karacaahmet Şakirin Cami’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde hazır bulunan merhum sanatçının kızı Deniz Toksoy, taziyeleri kabul etti.



‘ARTIK BİTTİ’

‘Mavı Işıklar’ grubu üyelerinden Metin-Çetin Yavuzdoğan kardeşler ve Atilla Şimşek, son yolculuğuna uğurlanan arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Grubun bas gitaristi Çetin Yavuzdoğan, “En son kendisiyle 3 konser verdik. Sapasağlam bir adamdı. Bir gün kanser olduğunu öğrenince inanamadık. Tedavi sürecinde çok yıprandı. İç organları iflas etti. İlkokuldan beri birlikteydik. Çok üzgünüm” diye konuştu. Yavuzdoğan, “Artık bitti. Devam etmeyeceğiz” diyerek Mavı Işıklar’ın artık müzik hayatına devam etmeyeceğini söyledi.

Toksoy’un naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.