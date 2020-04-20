Maydanoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maydanoz mu, maydonoz mu?

Maydanoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre maydanoz mu, maydonoz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘maydanoz’dur. Maydanoz mu, maydonoz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘maydanoz'dur.

MAYDANOZ NE DEMEK: Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).

MAYDANOZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin maydanoz mu, maydonoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maydanoz şeklinde olmalıdır.

maydonoz (Yanlış kullanım)

maydanoz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Manavdan bir demet maydanoz almayı unutma.”