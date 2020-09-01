Mazhar Alanson eleştirilere böyle yanıt verdi: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

Mazhar Alanson eleştirilere böyle yanıt verdi: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

MFÖ'nün organizasyon şirketi ile parada anlaşamayıp Bodrum'da vereceği konseri iptal etmesinin ardından gözler Mahzar Alanson'a çevrilmişti. Alanson, sosyal medya hesabından "Vurun ulan vurun ben kolay ölmem" notuyla ilginç bir video paylaştı.

MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konser bir anda iptal olmuştu. Konser için hiç bilet satılamadığı iddia edilmişti. MFÖ, yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını belirtmişti. Organizasyon şirketi de 400 civarı bilet satıldığını, 51 bin TL gelir elde edildiğini, MFÖ’nün 70 bin TL ücret istediğini, bu nedenle konserin iptal edildiğini duyurmuştu.

Tüm bu süreçte eleştiri okları Mazhar Alanson’a dönmüştü. Alanson’un Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ndeki tavırları ve iktidar lehine yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

AHMED ARİF’İN DİZİLERİNE ATIF

Alanson, bu eleştirilere Instagram hesabından cevap verdi. Usta şair Ahmed Arif’in Otuzüç Kurşun şiirinde geçen “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” dizesine atıf yapan Alanson, ilginç de bir video paylaştı.

İşte, o video…