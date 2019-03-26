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Mazhar Alanson: “Eskiden gitar yoktu”
Mazhar Alanson: “Eskiden gitar yoktu”
Her fırsatta hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destekle tartışma yaratan müzisyen Mazhar Alanson, eskiden gitar bulamadıklarını, şimdi her bütçeye göre gitar olduğunu söyledi.
Kültür Sanat 26 Mart 2019 - 12:47

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Mazhar Alanson, şarkılarının hikâyelerini “Mazhar Olmak” isimli programda anlattı.

Söyleşi esnasında konuşan Alanson, “İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim” şeklinde konuştu.

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