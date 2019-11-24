Mazhar Alanson, şarkılarını öğretmenler için söyledi

Öğretmenler Günü için Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte sahne alan Mazhar Alanson, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

“MFÖ” grubunun sevilen solisti Mazhar Alanson öğretmenler için sahne aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Mazhar Alanson geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Kocaelili öğretmenler için seslendirdi. Sekapark'ta yapımı tamamlanan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve çeşitli bürokratlar katıldı.

Sahnede iki saat boyunca kalan sanatçıya, zaman zaman öğretmenler de eşlik etti. (İHA)