Mazhar ve Fuat’tan Özkan’sız 23 Nisan konseri
İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir konser düzenledi.
Konserde grubun diğer üyesi Özkan Uğur’un olmaması dikkat çekti. Konser öncesi konuşan Fuat Güner, Özkan Uğur’un kanser tedavisi gördüğü için aralarında olmadığını belirterek, “Doktoru buraya gelmesini riskli buldu” dedi.
Özkan Uğur’un ağabeyi Tarık Uğur geçtiğimiz haftalarda vefat etmişti.