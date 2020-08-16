MDTistanbul’dan alkış alan performans

Modern Dans Kolaj Programı” adı ile sahnelenen etkinlikte, MDTistanbul ekibinin, önceki sezonlarda ilgi görmüş Elektronika, Güldestan ve Dans Analog eserlerinden bölümler sunuldu.

Pandemi nedeni ile uzun süredir canlı olarak seyredilemeyen modern dans programı, seyircinin yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılandı.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, program öncesinde “Burada sahnelenmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlar, etkinlikler programı oluşturdu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne ait dört etkinlik sahnelenecek. Bugün Modern Dans Topluluğu'muzun programı sahnede olacak. 29 Ağustos'da ‘Napoliten Konseri’ , 12 Eylül'de ‘Kahramanlık Türküleri’, 26 Eylül'de ‘Oda Müziği Konseri’ seyirci ile buluşacak” dedi.