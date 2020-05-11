Megaloman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre megaloman mı, megoloman mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘megaloman'dır.
MEGALOMAN NE DEMEK: Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse.
MEGALOMAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin megaloman mı, megoloman mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı megaloman şeklinde olmalıdır.
megoloman (Yanlış kullanım)
megaloman (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ne kadar megolaman biri olduğunu bilmeyen mi var?”